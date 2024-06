Narodila se mi vnučka. Sofie Morávková. Úplně to se mnou cloumlo. Smýklo to se mnou – šel jsem se na onen výlupek podívat do porodnice. Zřít tu nádheru. No a ona tam pak byla: křehounká nicotnost, která byla navzdory oné nicotnosti úplně vším.

Chtělo se mi plakat a chtělo se mi jí dotknout: krasavice. Ale byla tak křehká, že každý dotek by byl nehorázností. Poškozením majestátu. A tedy jsem se na ni jen díval a hladil lem prostěradla. Přečetl si: rodil ji MUDr. Počátek.