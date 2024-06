Byla jsem na sebe přísná. Trvalo najít pochopení pro své „chyby“, říká Langerová

„Jak ale člověk dospívá nebo stárne, tohle ho přechází. Už si uvědomuju, že jsou daleko důležitější věci na světě, než se pořád hodnotit a bičovat za to, že člověk není dost dobrý.“

Oslavy dvaceti let na scéně pro Anetu Langerovou znamenaly znovu projít archivem starých nahrávek, fotek i videí. Pozastavila se u něčeho nebo snad zastyděla? „Tak některé mé výrazy například. Nevěděla jsem o tom jak vystupovat vůbec nic a pak mě někdo najednou postavil před foťák a začal fotit, takže jsem si hned říkala, co mám teď jako dělat? Jak jsem snažila být dobrá a zvládnout to, vidím si zpětně v obličeji tu křeč,“ vypráví.

„A pak jsou zase některé momenty, kdy si říkám, že na nějaké fotce spatřuju svůj tehdejší vnitřní svět. Jak se ve mně přemítala všechna ta témata, jako co mě asi čeká, co budu se vším dělat...V těch očích a výrazech to jde vidět,“ vysvětluje dál své pocity z procházení vlastní obrazovou minulostí.

Z letního hraní Anetu Langerovou letos čekají festivaly Rock For People nebo Colours of Ostrava. V rámci vlastní tour se smyčcovým triem pak zavítá třeba ještě do Vinařství Lahofer, na Hrad Brumov, Zámek Zelená hora nebo Přírodní koupaliště Jureček v Říčanech u Prahy, kde vyrostla. „Je to místo, které mám spjaté s celým svým dětstvím. Je to takový rybník v blízkosti tenisových kurtů, kde jsem ho jako malá hrála. Mám to tam strašně ráda a za těch dvacet let tam zahrajeme úplně poprvé,“ říká.

Koncert Anety Langerové ve Studiu DVA (19. března 2024, Praha).

Cítí při hraní v rodném kraji větší přítomnost své maminky, která už její úspěch nemohla spatřit? „Já myslím, že máma je se mnou neustále. Snad se to tak i říká, že když člověk někoho má rád, tak mu nikdy z života úplně nezmizí, ačkoliv tu už fyzicky nemůže být. Takže máma je se mnou všude a myslím, že i to, co dělám, je takové pokračování toho, co by si třeba přála dělat ona, když byla mladá,“ odpovídá.

Dá člověku ztráta milované osoby, ještě tak brzká, do života větší úctu a respekt? „Dost často si uvědomujete, jaké štěstí člověk má, když okolo sebe může mít své blízké. Takže trochu víc zvažujete, jak se k nim chovat. Samozřejmě v sobě každý máme světlou i stinnou stránku, takže ne vždycky to vyjde, ale pokaždé si zas rychle uvědomím, že je potřeba na to myslet. On ten život je dlouhý, není zase tak krátký, jak se říká, ale stejně je každá chvíle výjimečná a vzácná. Je důležité věnovat jí nějakou tu svou pozornost a lásku,“ říká Langerová.

V rozhovoru se dál dozvíte o tom, jak Michal Hrůza Anetě Langerové poprvé pouštěl píseň Voda živá, proč znovu zpívá Hříšná těla, křídla motýlí, jak se jí dvacet let funguje s bratrem v roli manažera i proč už asi nikdy neplánuje zpívání v angličtině. Řeč přišla i na Madonnu, Michaela Jacksona nebo koncertní noční můry.