Microsoft testuje zobrazování reklam na aplikace přímo ve Windows

Na konci minulého týdne vypustila společnost Microsoft novou testovací verzi Windows s označením Windows 11 Insider Preview Build 22635.3495. V těchto sestaveních operačního systému dává společnost komunitě testerů k dispozici ne zcela odladěnou verzi Windows s novými funkcemi nebo nastavením.

Zpravidla se v ní objevují věci, se kterými firma počítá v některé z budoucích stabilních verzí Windows, ale ne všechny se do ní dostanou. Někdy se právě při těchto testech zjistí, že je uživatelé nepřijmou nebo nějakým způsobem nefungují tak, jak by Microsoft chtěl.

Možná to bude osud i jedné z novinek, která přichází právě v sestavení 22635.3495, a vyzkoušet si ji mohou uživatelé testovací komunity Insider v USA a pokud neprovozují komerčně spravovaná zařízení. Řeč je o zobrazování reklam na aplikace přímo v nabídce Start systému Windows 11.

Už nyní je v prostředí Windows řada otravných funkcí včetně některých nabídek na vlastní služby, které nelze jednou provždy odmítnout. Novinka pak posouvá tuto zkušenost ještě dále. Při každém otevření nabídky Start se v části „Doporučené“ zobrazí propagace na aplikace dostupné v obchodě Microsoft Store.

Společnost Microsoft má tyto reklamy ve výchozím nastavení povoleny, uživatelé však mají možnost je zakázat v nabídce Nastavení.

Jak připomíná server Mashable, není vkládání reklam do operačního systému pro Microsoft novinkou. Předchozí případy ve Windows 10 zahrnovaly reklamní obsah na zamykací obrazovce a v nabídce Start. Konkrétně v rámci systému Windows 11 Microsoft experimentoval s reklamami v Průzkumníku souborů, které byly později v beta verzích díky nepříliš příznivým ohlasům zrušeny.

„Připomínáme, že ve Windows Insiders pravidelně zkoušíme nové možnosti a koncepty, které se možná nikdy nedostanou do systému, abychom získali zpětnou vazbu. Pokud se vám toto prostředí v nabídce Start zobrazí, dejte nám vědět, co si o něm myslíte. Nejprve jej začínáme zavádět pro malou skupinu insiderů v kanálu Beta,“ píše Microsoft na blogu.

Je to tak další pokus o integraci reklam přímo do Windows a otázkou zůstává, kam až to chce firma posunout.