Co přináší AI PC. Název nemusí být jen marketingová vějička

Generativní umělá inteligence přitáhla pozornost lidí k oblasti AI a strojovému učení obecně. Jedna věc je výsledný softwarový produkt třeba v podobě chatbota a druhá je hardware, na kterém systémy strojového učení běží. Velké systémy využívají zpravidla servery plné speciálních akcelerátorů, ale jak se řada úloh strojového učení zpracovává i lokálně, je třeba tomu přizpůsobit i běžně užívané produkty, jako jsou mobilní telefony nebo počítače.

Loni na tento požadavek zareagoval Intel, když oznámil platformu AI PC spojenou s jejich čipem 14. generace se zabudovanou jednotkou pro umělou inteligenci. Pamětníci si možná ještě vzpomenou na různé názvy platforem, které firma prosazovala v minulosti. Namátkou můžeme zmínit úsporné netbooky běžících na čipech Intel Atom nebo nástup tenkých notebooků označovaných jako ultrabook a jejich nástupnické platformy Evo. Označení AI PC má však přinést něco více než jen další marketingovou značku, jež Intel nabízí výrobcům, kteří splní jeho požadavky.

„Je to pravděpodobně jedna z největších změn v odvětví osobních počítačů od jejich vynálezu před více než 20 lety,“ řekl podle serveru Yahoo šéf společnosti HP Enrique Lores na Světovém ekonomickém fóru s tím, že nemyslel pouze řešení od Intelu, ale počítače s umělou inteligencí obecně.

Poněkud s ním tímto velkým zákazníkem Intelu nesouhlasil profesor informatiky na Marylandské univerzitě Hal Daumé III. „Nejsem zcela přesvědčen, že integrace specializovaného hardwaru s umělou inteligencí do platforem bude tak velkým posunem. Nemyslím si, že to změní to, co můžeme dělat, ale myslím si, že to může změnit to, kdo to může dělat,“ řekl Daumé.

Oproti předchozím platformám Intelu se tato více zaměřuje na hardwarový výkon než na celkový design přístrojů. A své si k tomu chtějí říci i softwarové firmy. Například Microsoft podle informací analytiků firmy Trenforce bude požadovat po výrobcích AI PC s Windows minimální kapacitu operační paměti, kterou firma stanovila na 16 GB. Hovoří se i o požadavku na celkový výkon přístroje na úrovni 40 TOPS (biliony operací za sekundu).

O počítačích a především noteboocích, které zvládnou lokálně provozovat umělou inteligenci, ale nehovoří jen Intel. I AMD na veletrhu CES představilo řadu procesorů Ryzen, které mají podporovat zpracovávání instrukcí spojených s AI. Také většina velkých výrobců PC zde ukázala své novinky, které čipy s podporou AI využívají.

Ostatně jak výrobci čipů, tak počítačů si od AI PC slibují oživení trhu s PC. Podle výzkumné agentury Canalys citované agenturou Reuters se očekává, že od roku 2025 se zavádění počítačů s umělou inteligencí zrychlí a v roce 2027 budou tvořit přibližně 60 % všech dodaných počítačů.

Překážkou může být zpočátku nedostatek aplikací pro umělou inteligenci, které lze spouštět lokálně, ale to by se mělo postupně změnit.