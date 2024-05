Sphere jako osmý div světa? Zábavní komplex ve Vegas je technologický zážitek

Uvidíte v ní famózní obraz s nejvyšším rozlišením na světě, do uší zahraje sto šedesát tisíc reproduktorů. Výkonné ventilátory vám dovedou rozcuchat vlasy a sedačky zatřást kostmi. Čekají na 18 600 návštěvníků. Podívejte se s námi do magické The Sphere.