Krize ve spotřební elektronice pominula, shodují se redaktoři iDNES.cz

„Inovace se zrychlují a shlukují v době hospodářského poklesu, aby se uvolnily, jakmile se ekonomika začne zotavovat, a přinesly nové silné technologické změny,“ zní známý citát britského ekonoma Christophera Freemana. Při vzpomínce na covidovou paralýzu a pohledu na letošní největší veletrh spotřební elektroniky CES 2024 můžeme pouze souhlasně pokývat hlavami.

Veletrh do posledního místa obsadil i novou obří „západní halu“, mimo jiné i proto, že obrovským tempem roste jeho sekce „mobility“. K vidění zde byla spousta nových vozidel – pochopitelně elektrických – ať již ve stádiu prototypu, konceptu, nebo hotového produkčního vozu. K vidění (a někdy i testovacím jízdám) zde byly pokročilejší systémy sahající od pokročilé asistence řidiče (hands off, eyes on – tedy ruce v klíně, oči upřené na vozovku) po autonomně fungující systémy (hands off, eyes off – ruce v klíně, pohled kamkoli).

Hodně prostoru zabraly prvky i celé instalace takzvané chytré domácnosti, která letos konečně nabere pořádné obrátky, protože dva přední hráči, Samsung a LG otevřely své systémy třetím stranám a vývojářům, takže již nebude nutné kupovat vše od jedné značky a vše by mělo společně fungovat. I sem pronikají automobily, které se mají stát prodloužením obýváku – jednak se do nich začínají integrovat systémy pro komunikaci s chytrou domácností, jednak kabina vozu budoucnosti je doslova obložena displeji, na kterých může posádka sledovat zábavu, nebo třeba pracovat. Snad všichni výrobci displejů nějakou svoji vizi „cockpitu“ prezentovali.

Obrovský boom na CESu zažila umělá inteligence, nebo lépe řečeno, obrovský boom umělé inteligence jsme na CESu zažili my. Byla na každém kroku, ať už v podobě užitečné – třeba jako v podobě překladatelky cizojazyčných telefonních hovorů v reálném čase u telefonu Galaxy S24 až po poněkud obskurní, jako je chytrá matrace. Ano, i taková ta věc, co položíte do rámu postele na rošt, může ukrývat elektroniku a AI.