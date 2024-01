Projeďte se s námi Muskovým tunelem pod Las Vegas. Jezdí v něm jen Tesly

Představte si trasu metra, u které zmenšíte tunely tak, že se do nich vejde akorát osobní auto. Představte si, že v každé zastávce nemusí všechny vagóny (respektive jednotlivá auta) zastavovat, ale ty co vykládají cestující vyjedou z dráhy do stanice a ostatní pokračují v cestě dalším úsekem tunelu. Díky tomu se ti, co jedou dál, nemusí zdržovat.

Původní záměr byl, že vozidla Tesla budou v tunelech jezdit v režimu autonomního řízení a dosahovat velmi vysokých rychlostí – násobě vyšších, než vagóny metra. A to zatím neplatí – vozy řídí najmutí řidiči a málokdy překročí padesátku. Ne, že bych se jim divil, o moc rychleji bych kormidlovat auto v úzkém klikatém tunelu nechtěl.

Hotová Vegas Loop má mít podle aktuálních schválených plánů délku 29 mil (46 km) a 59 stanic. Aktuálně má 2,2 míle a pět stanic, z toho tři na území lasvegaského výstaviště, dvě ústí u hotelů.

Během veletrhů jsou využívány především trasy mezi jednotlivými halami – výstaviště je obrovské a přeběhnout třeba z jižní na západní halu není jen tak. Sjet po eskalátorech „do díry“, sednout do elektromobilu a nechat se barevně pulzujícím tunelem odvézt je pohodlné a efektní.

Jak taková cesta mezi dvěma zastávkami vypadá se podívejte ve videu.