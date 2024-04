Přistávat s vrtulníkem je jako balancovat na míči a zůstat při tom něžný

Mysli na to, že při záchraně druhých nesmíš sebe ani nikoho jiného ohrozit. Tak zněla jedna z pouček pro pilota záchranářského vrtulníku. Do historie vývoje a fungování záchranné letecké služby se opět vydáme s pilotem Jiřím Kiliánkem. Z první části totiž zbylo mnoho otázek: Jaký má být dobrý záchranářský vrtulník a co musí zvládnout pilot? Ale řeč bude i o tom, čím rád létal papež Jan Pavel II.