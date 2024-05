Hokej pohlídá 1200 policistů. V sobotu je zaměstná pražské derby a Rammstein

Podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha se bezpečnostní opatření během mistrovství netýkají jen arén, ale i fanzón, dopravy a veřejného pořádku. „Stanovili jsem si rizika, týkají se hlavně drobné kriminality, vandalismu, dopravní zátěže,“ popisuje. Proběhlo ale i několik cvičení, kde policie simulovala zásah při různých situacích, od aktivního útočníka, po únik chemické látky.

„Monitorujeme haly, podrobujeme je pyrotechnickým prohlídkám. Ty budeme pravidelně opakovat,“ dodal Lerch. Pro fanoušky platí zákaz vnášení předmětů do arén, vstup bude probíhat přes detekční rámy. Police podle Lercha reaguje i na nové výzvy, nad halami bude bezletová zóna pro drony a policie bude mít připravené prostředky boje proti nim. Nasadí také kamery, které dokážou identifikovat obličeje.

Policie nasadí každý den 1200 policistů, pět set v Ostravě, sedm stovek v Praze. „Nasadíme velké množství policistů, jak kolem arén, tak v centru města,“ slibuje Petr Matějček, šéf pražské policie.

Upozorňuje, že kromě MS vrcholí i fotbalová liga, Prahu čeká fotbalové derby Slavie a Sparty, v Letňanech bude koncertovat německá skupina Rammstein. Navíc se ke konci měsíce přidá i odborářská demonstrace.

O2 arena je připravena

V pražské O2 areně na rozhraní Libně a Vysočan se odehraje celkem 28 utkání základní skupiny, dvě čtvrtfinále, oba semifinálové zápasy a medailová utkání o bronz a zlato. Každý zápas znamená zhruba 17 tisíc fanoušků, kteří se musí nějak do O2 areny dostat.

Organizátoři doporučují, aby fanoušci dali přednost MHD před autem. „Nesnažte se prosím za každou cenu dojet na zápas autem. V lepším případě by se mohlo stát, že nestihnete úvodní buly, uvíznete v koloně nebo nenajdete místo k zaparkování. Pak byste byli ochuzeni o hokejový zážitek,“ říká ředitelka oddělení dopravy MS IIHF Lenka Jiroutová.

V průběhu konání Mistrovství světa dojde k výrazným dopravním omezením v okolí pražské arény a do většiny přilehlých ulic bude vjezd automobilům částečně nebo úplně zakázán. Rezidenti se do okolí sportoviště dostanou jen na povolení, organizátoři doporučují všem ostatním využít záchytná P+R parkoviště a do haly dorazit metrem, vlakem nebo tramvají.

„Chtěli bychom na fanoušky apelovat, aby pro přepravu do O2 areny využívali přednostně městské hromadné dopravy - zejména metra,“ potvrzuje Jiroutová. Nejbližší stanice k místu konání je Metro B – Českomoravská (žlutá trasa). Zároveň bude v den finálového zápasu 26. května provoz všech linek prodloužen do jedné hodiny ranní.

Vstup do haly bude divákům umožněn hodinu před úvodním buly, Fan Zóna bude zpřístupněna od 14 hodin do konce večerního utkání. Ve dnech, kdy se hrají tři zápasy, se otevře už v 11 hodin.

Před vstupy do O2 arény i oficiální Fan Zóny bude standardní bezpečnostní kontrola. „Aby vše fungovalo plynule, doporučujeme zanechat nadměrné a přebytečné věci v úschovnách kolem haly. Seznam zakázaných předmětů nalezne každý na své vstupence,“ říká vedoucí oddělení security MS IIHF Miloš Benda. Stejná pravidla i časy vstupů platí i pro zápasy v Ostravě.

Chystáte se na mistrovství světa v hokeji? celkem hlasů: 171 Ano, mám vstupenku 25 %(43 hlasů) Budu se dívat jen na přenosy 49 %(84 hlasů) Ne, mistrovství jde mimo mě 26 %(44 hlasů)

Fanoušci se chystají i do Ostravy

Na nápor tisíců fanoušků se připravuje i Ostrava. „Fanoušky bychom tedy už nyní chtěli upozornit, že možnosti parkování v bezprostřední blízkosti arény budou omezené,“ upozorňuje zástupkyně prezidenta ostravského OV MS IIHF Irena Šašková. Na parkovištích před halou totiž vyroste oficiální Fan Zóna mistrovství.

„Chtěli bychom všechny hokejové fanoušky poprosit, aby opravdu v maximální možné míře využili MHD, která bude v zápasové dny jezdit v kratších intervalech, a nepokoušeli se dojet autem až k aréně, kde se dají očekávat kolony,“ vysvětlil vedoucí oddělení dopravy ostravského organizačního výboru Vlastimil Bijota.

„V těsné blízkosti Ostrava Arény bude navíc parkování možné pouze na ulici Závodní, přímo naproti hokejovému stadionu. Další záchytná parkoviště budou Lipový dvůr v Ruské ulici a především záchytné parkoviště v Dolních Vítkovicích, kam budou naváděny i autobusy,“ dodal.

Dopravní podnik Ostrava přichystal spolu s organizátory hokejovou jízdenku na 7 dní za 250 korun. Na mistrovství světa je možné přicestovat také vlakem na nejbližší nádraží Ostrava-Vítkovice, na které navazuje posilová tramvajová linka „X“.