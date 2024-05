Boeing pošle do vesmíru posádku, aby se stal druhým „taxikářem“ NASA

Vesmírná loď společnosti Boeing se po letech odkladů konečně vydá s posádkou na svou cestu. Firma již dříve otestovala samostatný let s figurínou k Mezinárodní vesmírné stanici, ale teprve v úterý dáno v 04:34 SELČ bude moci ukázat, že dokáže bezpečně dopravit lidi ze Země do vesmírného prostoru a zpátky.

Starliner na orbitu z kosmodromu z floridského mysu Canaveral vynese raketa Atlas V společnosti United Launch Alliance (ULA). Na palubě budou veteráni amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a bývalí zkušební piloti amerického námořnictva – velitel Barry „Butch“ Wilmore a pilotka Sunita Williamsová.

Astronauti Barry „Butch“ Wilmore a Sunita Williamsová na společné fotografii s nosičem Atlas V a napojenou lodí Boeing Starliner v sobotu 4. května 2024.

Osmapadesátiletá Williamsová má podle agentury Reuters zkušenostmi s řízením více než 30 různých typů letadel a od svého prvního letu v roce 2007 strávila 322 dní ve vesmíru. Jedenašedesátiletý Wilmore byl na orbitě 178 dní, poprvé se do vesmíru vydal v roce 2009.

Při týdenní misi by se loď měla připojit k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). V případě úspěchu získá Boeing šanci konkurovat společnosti SpaceX, která dosud pro americký vesmírný program zajišťovala veškeré starty astronautů z domácího území, a připravila tak Boeing o některé již dříve naplánované termíny dopravy astronautů na ISS a zpět.

Mise, jejíž náklady za roky vývoje překročily stanovený rozpočet o více než miliardu dolarů, je předstupněm pro schválení kosmického plavidla pro pravidelné komerční lety. Astronauti během ní provedou důkladnou kontrolu plavidla a ujistí se, že řádně funguje při automatickém i ručním ovládání. V případě úspěchu se počítá s šestiměsíčními misemi na ISS, přičemž první s názvem Starliner-1 má k orbitální stanici zamířit příští rok.

Dlouho očekávaný testovací let s posádkou zpozdily nejprve potíže při dvou předchozích bezposádkových zkušebních letech a následně i pandemie covidu-19. První testovací let k ISS se uskutečnil v prosinci 2019, tehdy se však loď kvůli závadě musela předčasně vrátit na Zemi, aniž by orbitální stanice dosáhla.

20. prosince 2019

Úspěch Boeing zaznamenal v květnu 2022, kdy se kosmická loď připojila k ISS a následně i vrátila na Zemi, i tento pokus ovšem provázely technické problémy.

Starliner, což je modul ve tvaru kapky s prostorem až pro sedm astronautů, se stal symbolem boje společnosti Boeing s dalšími rivaly, jako je společnost SpaceX. Její kosmická loď Crew Dragon uskutečnila svou první lidskou misi v roce 2020 a je v současnosti jediným dopravcem astronautů NASA na ISS, pokud nepočítáme reciproční vynášení ruskými loděmi Sojuz. Zde je však spolupráce kvůli napjatým vztahům mezi Ruskem a Západem v důsledku ruské invaze na Ukrajinu omezená.