Baterie Energizer zbarví jazyky domodra, od konzumace odradí i hořká chuť

Nové knoflíkové baterie Energizer „3in1 Child Shield“ nabízí, jak název napovídá, tři stupně ochrany. Tou první je balení, ze kterého bez použití nůžek baterii nedostanete. To je základní ochrana, kterou dnes nabízí více výrobců. Pokud již dítě baterii drží v ruce a strká do pusy, odradit by jej měl netoxický, ale intenzivně hořký povlak, kterým je baterie potažena. Takové baterie má v nabídce i konkurenční Duracell.

Třetím stupněm ochrany pro ty děti, které hořká chuť neodradí, je perforace naplněná modrým barvivem potravinářské kvality, které se po styku se slinami okamžitě rozpustí a zbarví jazyk a rty dítěte na modro. To by měla být pro rodiče impuls potomkovi okamžitě prohlédnout pusu a pokud v ní baterii nenajde, okamžitě vyrazit na pohotovost.

I když se drobná baterie nevzpříčí v dýchacích cestách, což vyvolá okamžitý problém a zpravidla i reakci rodiče, může být nebezpečná i mnohem nenápadněji. I v lidském těle baterie funguje jako zdroj energie a ve vlhkém slaném prostředí může snadno spustit chemickou reakci a popálit okolní tkáně.

Rychlost zásahu rodiče je proto pro další události klíčová a modře zbarvená pusa je dobrý varovný indikátor. Nejlepším řešením je samozřejmě ohlídat, aby se dítě k bateriím fyzicky nemohlo dostat.