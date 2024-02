Dočkáme se letos Windows 12? Patrně ne, protože to nedává smysl

Po vydání každé verze Windows se prakticky do několika měsíců začne spekulovat o tom, kdy vyjde další. Microsoft svoji praktiku uvádění nové generace systému chtěl změnit tím, že Windows 10 označil posledním desktopovým systémem. Další strategií mělo být jeho neustálé vylepšování. To se nestalo, protože jak dobře víme, šest let po uvedení Windows 10 se na trhu objevil systém Windows 11 a rozhodnutí Microsoftu vzalo za své. Tím prakticky každý opět na pravidelné bázi začal očekávat uvádění nových verzí – v rámci vývojových stupňů. Jenže jedenáctky u uživatelů neměly a vlastně stále nemají lehký život, a proto se možná kormidlo opět otáčí.

Proč se už neměla objevit další verze Windows

Připomeňme si, proč společnost Microsoft přišla s nápadem, že už nebude každých pár let uvádět novou verzi své vlajkové lodi mezi desktopovými operačními systémy. Postupné vylepšování dávalo větší logiku, příjmy s novou verzí by to nijak zvlášť nevylepšilo a vlastně postupná evoluce by mohla být zajímavá i pro uživatele systémů. Jenže vydání Windows 11 bylo přijato velmi chladně a ani dnes – po víc než dvou a půl letech od uvedení na trh – desítkám vůbec nešlape na paty. Proto by s tím Microsoft chtěl něco udělat.

Nové tlačítko pro Windows PC

Prakticky ihned po startu jedenáctek se vývojáři vrhli na jejich vylepšování – kontinuální. Změněno toho bylo už změněno hodně a dnes je odborníky považován systém za moderní, stabilní, bezpečný a užitečný. Uživatelé ho však stále nepřijali, třeba z důvodu hardwarových požadavků, neboť většina starších počítačů by musela být upgradována. Proto by mělo smysl uvést na trh novou verzi, jenže jak jsme se posunuli v čase, tak naše životy zasáhly nové technologie, především generativní umělá inteligence, po které je hlad.