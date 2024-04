Zranitelné místo domácností bývá router, říká expert na kyberbezpečnost

Jaká je dnes úroveň kybernetického zabezpečení?

Domácnosti na tom do jisté míry budou dobře. Myslím, že většina z nás má aktualizovaný notebook a telefon, protože systém na něj přinejmenším křičí, aby aktualizoval. Chvíli třeba odolávám, ale nakonec si to nahraju. Kdybych se však zeptal, kdo si za poslední rok aktualizovat router (typicky domácí wi-fi, pozn. red.), budou to možná tři procenta uživatelů. Tady jsou zranitelní. Příliš spoléháme na to, že nám někdo domů zavedl kabel a že je bezpečný. U firem se to posouvá, jsou nuceny investovat do zabezpečení buď kvůli legislativě, nebo protože to chtějí zákazníci.

Když se připravuje phishingová kampaň, nejprve si útočník analyzuje, kdy mají jeho cíle nejvíce práce a kdy jsou unavené. Standardně je to v pondělí ráno. Josef Horálek expert hradecké Fakulty informatiky a managementu