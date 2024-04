Kvantové počítače udělaly krok ke komerci. Microsoft přišel se zdokonalením

Firmy Microsoft, Google a IBM se přetahují s konkurenčními firmami i zeměmi o to, komu se podaří vytvořit stoje, které využívají kvantovou mechaniku a slibují rychlosti mnohem vyšší než současné konvenční počítače s křemíkovými čipy.

Kvantové počítače by mohly umožnit vědecké výpočty, které by s dnešními klasickými počítači trvaly miliony let, uvedla agentura Reuters.

Základní jednotka kvantových počítačů, tzv. qubit, je rychlá, ale citlivá. Sebemenším narušení kvantového počítače může způsobit chyby v datech. Kvantoví výzkumníci kvůli tomu často vytvářejí více fyzických qubitů, než je potřeba, a používají techniky korekce chyb, aby získali menší počet spolehlivých a užitečných qubitů.

Microsoft a Quantinuum ve středu oznámily, že v této oblasti učinily průlom. Microsoft použil algoritmus pro opravu chyb, který sám napsal, na fyzické qubity firmy Quantinuum a získal přibližně čtyři spolehlivé qubity z 30 fyzických.

Výkonný viceprezident Microsoftu pro strategické mise a technologie Jason Zander uvedl, že společnost věří, že je to nejlepší poměr spolehlivých qubitů z kvantového čipu, jaký byl kdy zaznamenán.

„Provedli jsme více než 14 tisíc individuálních experimentů bez jediné chyby. To je až 800krát lepší výsledek, než jaký byl dosud zaznamenán,“ řekl Zander agentuře Reuters. Microsoft plánuje v příštích měsících tuto technologii poskytnout klientům využívajícím cloudové služby.

Kvantoví výzkumníci z různých firem často uvádějí jako počet spolehlivých qubitů potřebných k překonání běžného superpočítače číslo kolem 100. Microsoft ani Quantinuum ve středu nechtěly říct, kolik let budou ještě potřebovat k tomu, aby dosáhly tohoto počtu.