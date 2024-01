Pár triků v Gmailu vám pomůže zabránit zešílení z e-mailové komunikace

Jestliže Gmail používáte a snažíte se, aby ve vaší schránce nevládl chaos a aby byla uspořádaná, ale jaksi se to stále nedaří, zkuste si osvojit následující rady, které jsou určené pro webové rozhraní této služby.

1. Odhlášení a ignorace

Známe to asi všichni. Do e-mailové schránky kromě běžných e-mailů chodí i ty, které si nepřejeme dostávat. Nevyžádali jsme si je a jsou spíše na obtíž. To je většinou případ spamů, nabídek, nebo třeba i notifikací. Jestliže jste provedli všechny kroky k tomu, abyste se jejich zaslání zbavili – tedy například odhlásili ze zasílání – a stejně je stále dostáváte, můžete je označovat za spam a tak nechat spamový filtr učit (co je a co není nevyžádaná pošta), který následně bude toto dělat za vás, nebo použít další funkci.

Otevřete si e-mail, u kterého byste rádi provedli odhlášení. Jestliže se to algoritmy Gmailu naučily, potom zde najdete tlačítko Odhlásit odběr. Na něj stačí kliknout a Gmail vás odhlásí tím, že z vašeho e-mailového účtu pošle e-mail zasílateli s žádostí o odhlášení. Jestliže jste zde toto tlačítko nenašli, tak Gmail se o to tímto způsobem nepostará. V tom případě uprostřed okna klikněte na tři tečky a zvolte Ignorovat. E-mail bude přesunut do archivu (najdete ho ve složce, respektive se štítkem Všechny zprávy) a to včetně těch, které dorazí následně. Toto řešení je vhodné například i v případech, kdy jde o nějakou textovou komunikaci, které již nechcete být součástí. Pokud byste kdykoliv později chtěli takto označené zprávy zobrazit, najdete je buď již ve složce Všechny zprávy, nebo do vyhledávacího pole Gmailu zadejte štítek „ignorováno“.