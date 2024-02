Kolik paměti bere Chrome, jak zobrazíte hesla na wi-fi a další triky

1. Jak zjistit, kolik paměti spotřebovává karta Chromu

Oblíbený internetový prohlížeč Chrome stále získává nové a nové funkce. To mimo jiné znamená, že jeho nároky na operační paměť a systémové prostředky se zvyšují. Do toho uživatelé chtějí mít neustále otevřeno větší množství karet. Proto programátoři přicházejí s řešeními, která by alokaci paměti upravila, aby byl systém, respektive browser stále svěží. Jedním z poměrně nedávných vylepšení, které pomůže především odhalit „žrouty“ paměti v Chromu, je možnost aktivovat si informaci o tom, kolik která karta spotřebovává paměti RAM.

Funkce je postupně zaváděna uživatelům prostřednictvím aktualizace. Pokud se na vás již dostala řada, potom její přítomnost zjistíte a můžete začít používat tak, že umístíte kurzor myši na záhlavní karty. Objeví se nejen informace, jakou webovou stránku má Chrome načtenou, ale níže i informace o paměti, kterou spotřebovává. Mimochodem, tato informace je k dispozici i v některých dalších browserech, jako je Vivaldi, či Brave. Chrome také díky této funkci zvýrazní, zda jeho funkce Memory Saver uspala kartu, aby uvolnila paměť, a i to, zda karta přehrává zvuk. Novinka může pomoci odhalit špatně se chovající webové stránky – pokud si například všimnete zpomalení při používání Chromu, stačí si projít, kolik která zabírá paměti.

Jestliže funkci ještě nemáte dostupnou, zkuste si ji ručně aktivovat. Do adresního řádku zadejte „chrome://flags/#memory-saver-memory-usage-in-hovercards“ a u položky Show memory usage in hovercards nastavte na Enabled a Chrome zavřete a znovu otevřete.