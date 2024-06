Samsung má jako první monitory, které chladí kapalina

Samsung si vybudoval nedaleko londýnského nádraží King’s Cross, známého třeba z příběhů o Harrym Potterovi, designové studio, kde představuje všechny své produkty určené pro evropský trh. A přesně na tomto místě se korejský výrobce rozhodl uspořádat evropskou premiéru nových monitorů, na kterou sezval novináře z celého kontinentu.

Největší pozornost směřovala na dva nové herní modely, se kterými se poprvé mohli zájemci seznámit již na letošním veletrhu CES, který se odehrával v americkém Las Vegas. Oba modely Odyssey OLED G8 a Odyssey OLED G6 využívají, jak název vypovídá, panely z organických diod.

Aby je firma ještě více ochránila před potenciálním vypalováním, nabízí nově systém chlazení Dynamic Cooling System. „V zadní části monitoru jsou trubice s tekutinou, které díky odpařování a kondenzaci odvádějí teplo,“ vysvětlila nám princip Andriani Lada, vedoucí produktový manažer společnosti Samsung zodpovědná za evropský trh. Firma tomu říká pulzní tepelné trubice a již dříve systém ukázala na některých televizních přijímačích s OLED obrazovkou.

I přes tento chladící prvek jsou obě novinky s kovovým tělem velice tenké. Tato ochrana je součástí systému Samsung OLED Safeguard+, která zároveň dokáže snížit jas u prvků, které jsou na obrazovce dlouho, což může být logo nebo třeba herní lišta.

Herní monitor Samsung Odyssey OLED G8

Z televizních obrazovek si nově představený vyšší model G8 přináší i čip pro umělou inteligenci NQ8 AI Gen3, který je určen pro dopočítávání bodů do vyššího rozlišení (upscaling). Systém by měl fungovat až do maximálního rozlišení displeje, což je 4K, a je svázán s herním prostředím Samsung Gaming Hub a různými streamovacími aplikacemi.

Samotný displej má úhlopříčku 32 palců při poměru stran 16:9 s obnovovací frekvenci 240 Hz a rychlostí přechodu od šedé k šedé (gray-to-gray, GtG) 0,03 milisekundy. To je téměř nejrychlejší odezva na trhu herních displejů. K dispozici je i technologie AMD FreeSync Premium Pro, která zaručuje plynulejší obraz synchronizovaný s patřičně vybavenou grafickou kartou.

Samsung udává, že novinka pracuje s kontrastním poměrem 1 000 000:1 a disponuje jasem odpovídajícímu 250 cd/m². To se nezdá na první pohled mnoho, ale firma k tomto monitoru s lesklým povrchem připojuje technologii OLED Glare-Free technology. Ta díky speciální optické vrstvě na povrchu výrazně snižuje odlesky, takže ani v prostorách s velkými okny, kdy jsme si mohli monitory prohlédnout, nebyl obraz v podstatě rušen. Displej také disponuje funkcí HDR10+, která může reagovat na okolí a dynamicky obraz přizpůsobí uživatelovu nastavení.

Ve speciálním prostoru, který firma označovala jako KX Gaming Bus, byly prezentovány i starší herní modely vyšší třídy. Obě novinky se od nich lišily i tím, že měly rovný displej bez zahnutí. Vyšší model má integrovaný systém Tizen, takže jej lze využívat v podstatě stejně jako televizor, rozdíl je však v tom hlavním, tedy v nepřítomnosti televizního tuneru. Stačí mít ale předplacené streamovací služby a pro hraní Xbox Cloud Gaming nebo GeForce Now. Samozřejmostí je pak dálkové ovládání.

Levnější model Odyssey OLED G6 je bez chytrých funkcí a má úhlopříčku 27 palců a rozlišení QHD, tedy 2 560 × 1 440 pixelů. Chybí mu také vestavěné reproduktory. Na druhou stranu se může pochlubit 320Hz obnovovací frekvencí.

Jak G8, tak G6 potěší zájemce o barevná světýlka, protože na zadní straně nabízejí RGB kruh, který si lze přizpůsobit. Praktické je umístění výstupů na zadní straně, takže se kabely nemusí lámat ani nějak „vyčuhovat“ z boku displeje. K dispozici jsou následující konektory: 2× HDMI 2.1, 1× DP 1.4 a3× USB 3.0, přičemž jeden slouží pro vstup.

Oba displeje jsou nyní v předprodeji a přímo na stránkách výrobce i s určitým bonusem. Zatímco 32" Odyssey OLED G8 stojí necelých 30 tisíc korun, na menší model si musí uživatel připravit téměř 22 tisíc korun.

Monitory pro práci

Zatímco u herních modelů se firma spoléhá na OLED obrazovky, u těch určených pro běžnou činnost jsou displeje VA a IPS. Samsung je rozděluje do dvou kategorií. První jsou pojmenovány Smart Monitor a nesou označení začínající na M. Druhá série ViewFinity pak začíná na S.

Vrcholným modelem je S90PC, představený již loni, který má konkurovat displejům od Applu. Vedle 5K (5120 × 2880 px) rozlišení v 27" úhlopříčce s IPS displejem tak pracuje s obnovovací frekvencí 60 Hz, jasem 600 cd/m² a kontrastním poměrem 1 000 : 1. Displej s poměrem stran 16:9 má odezvu 5 ms (GtG) a pozorovací úhly 178°. Odnímatelná kamerka má snímač s rozlišením 4K.

Vedle bezdrátového připojení se je k dispozici 1× mini DisplayPort, 3× USB-C a 1× Thunderbolt 4. I když je monitor nakalibrován z výroby, firma nabízí i možnost pohotovostního nastavení barev prostřednictvím kamery v mobilním telefonu a pomocí aplikace Smart Calibration. Cena S90PC je kolem 38 tisíc korun.

Samsung nabízí pohotovostní kalibraci pomocí mobilního telefonu.

V řadě ViewFinity Samsung nabízí modely s IPS i VA obrazovkou a rozlišením UHD i QHD. Velikost displeje přitom neklesá pod 24", nejčastěji je ale k dispozici 27palcová obrazovka, přičemž největší zobrazovače této řady mají 32" velikost. Jak nám řekli i další výrobci počítačových monitorů jako HP nebo Dell, poptávka po menších displejích než 24" je nyní malá.

Mezi novinkami u této řady mají větší modely S80UD a S60UD také podporu KVM Switch, což je systém, který umožní připojit více zařízení k jednomu monitoru a rozdělit obrazovku pro každé, nebo mezi nimi přepínat. Využít se přitom dá jedna myš a klávesnice. Oba tyto modely také umožní připojit vzdálený počítač přes LAN kabel nebo napájet notebook přes USB-C s příkonem až 90 W.

Pouze model S60UD pak může využít funkci Daisy Chain pro přímé napojení dalšího monitoru přes Display port a spolu s S60D pak nabídne i 100Hz obnovovací frekvenci.

Dva modely monitoru Samsug S60UD propojené pomocí Daisy Chain.

Modely ViewFinity mají stojan Easy Setup. Ten se sestavuje bez nářadí a šroubů, jen pomocí zaklapávacího mechanismu. Je to další z trendů, které se nyní prosazují u řady výrobců.

„Představte si firmu, kde potřebujete nainstalovat stovky nebo tisíce monitorů. Tento systém ušetří spoustu času a IT pracovníci se tak mohou věnovat důležitějším věcem,“ řekl nám na prezentaci jeden z produktových manažerů Samsungu a hned nám takovou sborku a rozborku, která trvala zhruba 10 sekund, ukázal.

Stojan Easy Setup u monitorů Samsung ViewFinity se sestavuje bez nářadí a šroubů, jen pomocí zaklapávacího mechanismu.

Zajímavé je také, že firma potlačila logo na zadní straně, což je prý také požadavek zákazníků.

Řada označená jako Smart Monitor je bližší herním modelům. U nejvyššího modelu M80D, který stojí necelých 13 000 korun, tak nabízí AI pro upscaling obrazu na vyšší rozlišení. Všechny modely pak disponují chytrými „televizními“ funkcemi včetně možnosti ovládat chytrou domácnost nebo si měřit cvičení pomocí funkce Workout Tracker. Jen M80D je dodáván i s FullHD kamerou Slim Fit Camera s magnetickým připojením.

V této řadě jsou k dispozici výhradně VA displeje, ale nejvyšší úhlopříčka je zde 43 palců. Až na model M50D mají všechny monitory rozlišení 4K. Tomuto displeji také chybí hlasový asistent a možnost dobíjení dalších zařízení přes USB-C až do příkonu 65 W.