S novou L-39NG z Aero Vodochody se počítá i pro výcvik na stíhačky F-35

„Současní piloti AČR procházejí základním výcvikem na strojích L-39C,“ připomíná ředitel podniku LOM PRAHA Jiří Protiva. „Nicméně tyto letouny nám budou postupně dožívat a my samozřejmě musíme zabezpečit i moderní technologie v letounech, a to všechno nové „engéčko“ splňuje. Musíme jít se světovými trendy a připravovat se na to, že piloti, kteří budou u nás v Centru leteckého výcviku vycvičeni na NG, tak následně budou mít i kompetenci stát se pilotem na F-35,“ vysvětluje Jiří Protiva.

Jak dále uvádí LOM PRAHA, americká společnost Lockheed Martin, výrobce F-35, souhlasí s tím, aby byl výcvik na stroji L-39NG koncipován jako základní příprava pro letoun páté generace F-35A Lightning II a nové NG z Aero Vodochody považuje za vhodnou výcvikovou platformu.