Poslední chvíle před bouří? Vyzkoušeli jsme nový iPad Pro a iPad Air

11" iPad 4 Pro M4 a 13" iPad Air M2

Už to začínala být trochu nuda. Dostatek výkonu pro běžnou práci měly i poměrně levné notebooky, kdo chtěl, mohl si připlatit za více paměti, lepší displej nebo prémiovější provedení, a pokud potřeboval, „nabušený“ herní notebook zvládl i poměrně náročné úlohy – jen zpravidla hlučněji. Tablety byly především pro konzumaci obsahu, protože procesory v nich byly nastaveny tak, aby se v tenkém těle nepřehřívaly.

Jenže pak přišly procesory Apple Silicon M a najednou byl výpočetní výkon dříve myslitelný jen u herních strojů dostupný v tenkém lehkém těle, za nižší cenu, a v reálném provozu přitom nabídl klidně trojnásobnou výdrž na jedno nabití. Klasické notebooky s procesory Intel a AMD najednou začaly působit trochu archaicky.

Na květnové konferenci Apple představil nový iPad Pro, který jako první přinesl novou generaci procesoru nazvanou M4, a také iPad Air s procesorem M2. Výkon dříve myslitelný jen u highendových notebooků se tedy dostal i do tabletů, a z tabletu se tak stal plnohodnotný produkční nástroj.

Notebooky a tablety Apple nyní mají výrazný výkonový náskok, tedy pokud vám nejde o hrubý výkon grafické karty – tam stále vedou herní notebooky s diskrétními čipy od Nvidie. Tablety s diskrétními grafikami nejsou, takže tam Apple vede bez výjimky.

Špičkové tablety proti sobě Geekbench 6.3 single core Geekbench 6.3 multi core 3D Mark Wild Life Extreme Intel Core Ultra 5 135U v Microsoft Surface Pro 10 2 192 9 670 2 771 Apple Silicon M4 v Apple iPad Pro 11" 3 653 14 649 7 016

Jenže to se brzy může změnit. Ve druhé polovině června dorazí první kusy notebooků s Windows a ARMovými procesory Qualcomm Snapdragon X Elite, o kterých výrobce tvrdí, že se přinejmenším vyrovnají, nebo dokonce překonají procesory od Apple Silicon. Výsledky oficiálních testů to potvrzují, uniklé výsledky jiných testů a komentáře některých výrobců koncových zařízení zas tak nadšené nejsou ... takže se velmi těšíme, až se nám takový notebook dostane ve druhé polovině června do rukou a vyzkoušíme jej sami.