Nenechte si Microsoftem diktovat, jak má vypadat hlavní panel Windows 11

Hlavní panel ve Windows během svých let doznal velkých změn hned několikrát. Naposledy s příchodem jedenácté verze. To, co fungovalo léta, vzalo za své a místo toho se tak trochu začalo znovu, a především experimentovat s novou podobou ovládání operačního systému. Ve výchozím nastavení je hlavní panel Windows 11 umístěn na střed, má nudnou barvu a zabírá malý kousek plochy na pracovní ploše. Ale nemusí to tak být. Pojďme se podívat na to, jak to změnit.

1. Jak panel zarovnat vlevo

Centrální umístění ikon na hlavním panelu, a to včetně Start tlačítka, lze změnit. K dispozici je sice pouze jedna jiná možnost, ale třeba vám bude vyhovovat více. Umožňuje totiž vrátit to, co bylo léty používané, a posunout Start nabídku vlevo, včetně připnutých ikon a otevřených oken. Klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo na Hlavním panelu a vyberte Nastavení hlavního panelu. Níže otevřete nabídku Chování hlavního panelu. Zde otevřete menu u položky Zarovnání hlavního panelu a zvolte Vlevo.