Méně byrokracie nebo rezignace na ekologii? Nová pravidla štěpí i koalici

To jsou pravidla, která musí všichni zemědělci dodržovat, aby dosáhli na základní dotace. Patří mezi ně třeba vytváření ochranných pásů podél vodních toků a zavlažovacích soustav, ochrana podzemních vod nebo zachování krajinných prvků jako jsou remízky nebo stromořadí. Změny umožnila Evropská komise, aby zjednodušila administrativní požadavky na farmáře po vlně protestů a horších hospodářských výsledcích zemědělských podniků.

Nyní se navíc připravuje změna pravidel takzvaných celofaremních ekoplateb. Pro jejich získání farmáři musejí splnit přísnější podmínky, jako je větší množství úhorů nebo pěstování bílkovinných plodin a podobně. Ekologické organizace stejně jako část politického spektra se domnívají, že ve skutečnosti nejde o zjednodušování administrativy. Spíše hovoří o tom, že Evropská unie pod tlakem rezignovala na ekologičtější zemědělství.

Jaké jsou hlavní přímé platby z Evropské unie pro zemědělce? Pokud zemědělec dodrží základní podmínky ve vztahu k půdě, vodě a životnímu prostředí obecně, získá 1 760 Kč na hektar jako podporu pro udržitelnost. Platba má zkratku BISS, dříve SAPS. l Zemědělské podniky mají rovněž nárok za každý z prvních 150 hektarů, které obhospodařují, na takzvanou redistributivní platbu. Ta dosahuje 3 536 Kč na hektar. Dohromady tak může velká firma se 150 hektary a více na této platbě získat přes 530 tisíc korun. l Další podporou jsou celofaremní ekoplatby. Základní má sazbu 1 743 Kč na jeden hektar, prémiová pak 9 638 Kč. l Speciální podpora je připravena pro mladé zemědělce (2 255 Kč na hektar). Ročně se na těchto platbách vyplatí zhruba 20 miliard korun.Pozn.: Dotace jsou přepočteny z eur kurzem 24,30 Kč.

Piráti jsou proti

Zjednodušení podmínek pro získání základních dotací zahrnuje například to, že se ruší povinnost vyčlenit několik procent neprodukčních ploch. Tato povinnost se totiž nově vyžaduje až v rámci ekoplateb. „Na ploše, která by měla být vyčleněna pro neprodukční plochy, budou zemědělci moci podle své volby nadále pěstovat plodiny,“ vysvětlilo ministerstvo zemědělství.

Odložilo se také zavedení povinných změn v hospodaření na půdě ohrožené erozí. Stát argumentuje, že ke změnám přistoupil, aby měli čeští zemědělci stejné podmínky jako ostatní farmáři v Evropě.

V příštím roce by se podle materiálu, který má MF DNES k dispozici, měla zrušit diverzifikace plodin v rámci ekoplateb. Větší farmáři do té doby musejí pěstovat na obhospodařovaných pozemcích dvě a více plodin.

Neprodukční plochy by se navíc měly snížit na minimálně pět procent. Budou se navíc do nich moci plně započítávat pole s meziplodinami a plodinami, které vážou dusík. Proti zjednodušení se ozývají především koaliční Piráti.

Jejich politický náměstek na ministerstvu zemědělství Milan Daďourek sdělil, že nemá být v pořádku, aby se po dvou letech fungování ekoplatby změnily na to, že po farmářích se prakticky nic navíc oproti základním platbám žádat nebude.

„Nebylo by to ani v souladu s celoevropským přístupem. Výrazně zjednodušené byly už základní platby, které tvoří většinu. Myslíme si, že na rozdávání peněz jen tak vždycky vydělají nejvíc velké korporace. Naopak ty sedláky, kteří se starají o svou půdu a zdraví krajiny, by taková úprava poškodila,“ sdělil MF DNES/iDNES.cz politik.

Pro koho je ekoplatba?

Hlavní otázka zní, jestli mají být základní ekoplatby prakticky dostupné pro všechny žadatele. V prvním roce fungování si o ně řekli farmáři hospodařící na 3,45 milionu hektarů, o prémiové 50 žadatelů na ploše 100 hektarů. O základní platbu si přitom řekli zemědělci na více než 3,5 milionu hektarů, tedy ekoplatba už skoro pro všechny byla v prvním roce.

Podle agrárního analytika Petra Havla by měla být i ekoplatba jistým nadstandardem. Neměla by ale být technicisticky řešena podle procent jednotlivých povinných úhorů nebo plodin, farmáři by měli mít větší volnost. Každý pozemek je totiž unikátní. Zjišťovat by se podle něj měly cíle, tedy zlepšení krajiny či biodiverzity.

„Uvnitř členské základny Agrární komory ČR se různí názory na to, zda by měla být součástí běžného hospodaření, nebo považována za nadstandard. Oba přístupy mají své výhody i nevýhody. Je ale třeba zdůraznit, že se zemědělci o půdu starají, aniž by jim to někdo nařizoval. Jedná se o jejich základní výrobní prostředek a zachování jejích přirozených vlastností pro příští generace je prioritou,“ uvedla pro MF DNES mluvčí komory Barbora Pánková.

Po zavedení nových pravidel rozdělování dotací loni klesl zisk zemědělských podniků. Podle údajů Českého statistického úřadu se podnikatelský důchod loni propadl o 45,2 procenta na 14 miliard korun. Dle údajů Zemědělského svazu ČR, který používá jinou metodiku výpočtu, obor loni vydělal 8,7 miliardy proti předloňským 22 miliardám.