Energie pokračuje v představování posil. Z Liberce přichází útočník Šír

„Honza Šír patří opět mezi mladé hráče, u kterých věříme v jejich další růst. Má vynikající vhazování a dobře hraje v oslabení. Je to důrazný hráč, který se nebojí chodit do předbrankového prostoru, a to jsou hráči, které v našem týmu chceme, kteří nechtějí prohrávat a umí se poprat o výsledek,“ uvedl trenér Pavel Patera.

Odchovanec Liberce hrál extraligu doposud jen za mateřský klub. V extralize odehrál 257 utkání, ve kterých vstřelil 18 branek a přidal 17 asistencí.

„Bude to pro mě úplně nová zkušenost a nový impuls. V Liberci mám rodinu, kamarády a všechny známé, a jdu sem, kde skoro nikoho neznám, takže se na to velmi těším. Jsem zvyklý od mládeže jako odchovanec každý rok bojovat o místo v týmu a tady to nebude jiné. Abych si získal svou pozici v týmu, budu si ji muset sám vybojovat,“ řekl Šír.