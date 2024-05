Je libo večeři pro dva? A kolik stojí den v O₂ areně? Její šéf vypráví

Robert Schaffer. Největší česká hala zažila za dvacet let skoro vše. Kulturní i sportovní hvězdy, koňský parkur nebo létající motorky. Od akcí našlapaných po střechu až po večeři pro Leoše Mareše a jeho ženu. Její ředitel se teď těší na to, co přijde. Ale že by si v klidu vychutnal nějaký zápas hokejového mistrovství světa, s tím moc nepočítá. | foto: Tomáš Krist, MAFRA