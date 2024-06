Útočník Sekáč ve Švýcarsku změnil dres. Z Lausanne zamířil do Lugana

„Jiří je útočník, který hraje dobře v defenzivní i ofenzivní fázi. Je to silný atletický hráč a jeho technické i fyzické parametry odpovídají profilu útočníka, kterého potřebujeme,“ řekl generální manažer Hnat Domenichelli.

Odchovanec Kladna působí dlouhodobě v zahraničí. V extralize odehrál pouze část sezony 2012/13, kdy působil ve Spartě. Smejkal má za sebou dva roky v NHL, kde odehrál včetně play off 115 zápasů za Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu s bilancí deseti branek a 19 asistencí.

V roce 2016 se vrátil do Evropy a v KHL působil v týmech Kazaně, CSKA Moskva a Omsku, dvakrát přitom vyhrál Gagarinův pohár. Před třemi lety se přesunul do Lausanne, v jehož dresu odehrál včetně play off 163 zápasů a nasbíral 120 bodů (52+68).