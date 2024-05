Kupují otvírák za pětistovku, fandí do noci. Zónu u O2 areny si fanoušci užívají

První pokřik „Češi do toho“ je slyšet už v metru, kterým se fanoušci dopravují před libeňskou arenu.

Vystupuje se na stanici Českomoravská, tlačenice na eskalátorech není horší než při špičce. A konečně jsme tady. Před hokejovou halou to už vypadá opravdu jako v srdci šampionátu. Většina lidí je vybavená dresem, případně šálou nebo kloboučkem.

„Přijeli jsme z Bruntálu, moc se na zápas těšíme a tipuji, že vyhrajeme 7:2,“ sděluje nadšená fanynka Bára. Daleko od pravdy nebyla, jen podcenila dánské střelce, kteří dali o dva góly více. Na otázku, co se její partě ve fanzóně líbí nejvíce, neodpověděla, jen prstem ukázala na kelímek od piva.

Právě pivo je jedním z hlavních témat, které fanoušci řeší. Plzeň do kelímku stojí 110 korun, vratná záloha je stokoruna. Jenže pozor, platit se dá jen kartou, ne hotově. „To jsem ještě neviděl. Musel jsem si skočit do večerky pro plechovkové,“ podotýká Martin, fanoušek, který přijel z Brna.

S platbou kartou jinak většina lidí problém nemá, a protože je mistrovství ojedinělý zážitek, dávají si ho i za nezvykle vysokou cenu. Cena je zarazila také ve stanu, kde se prodává oficiální „merch“ mistrovství. Hokejová propiska stojí sto padesát korun, otvírák na pivo ve tvaru puku si mohou fanoušci pořídit za 550 korun.

„Líbí se mi, že i když jsme nesehnali lístky, můžeme si tady užít atmosféru skoro jako bychom byli vevnitř,“ popisuje Dán Henrik. S partou kamarádů prý dorazili před pár dny, plánují ještě zajít na jiný zápas Dánska, na ten s domácími Čechy bylo prý těžké vstupenky pořídit.

Když se daří, je i diskotéka

Do zápasu zbývá několik desítek minut. Ve fanzóně to vypadá trochu jako na pouti, děti s tatínky se baví na hokejových atrakcích, maminky stojí ve frontě na pomalování obličeje českou vlaječkou.

„Mistrovství sledujeme každý rok, táta se u toho často vzteká, ale letos se mu to zatím líbí,“ popisuje mladý fanoušek Roman. Na větší diskuze ale nemá čas, musí totiž do provizorní hokejové branky chytat puky, které na něj střílí speciální přístroj. Na čas se tak převtělil do brankáře Lukáše Dostála, který je prý jeho hrdina.

Kromě chytání si lidé zkouší samozřejmě také střelbu nebo slalom, případně „hokejový minigolf“. Velká fronta je také na fotky z polaroidu. „Chceme mít památku, přijeli jsme z Oxfordu a moc se nám tady líbí. Je to zatím asi nejhezčí šampionát, který jsme navštívili,“ popisuje pár v dresech Velké Británie, který nechtěl sdělit svá jména.

Zápas Česka s Dánskem mezitím začal, návštěvníci fanzóny se přemístili k obřímu plátnu, na kterém se zápas vysílá. Většina si k fandění vzala občerstvení, organizátoři nabízí kromě hotdogů také čínu, někdo si dokonce přinesl cukrovou vatu.

Mezi třetinami se rozjíždí také DJ Roxtar, protože je zápas dlouho vyrovnaný, lidé nejsou úplně rozjetí a u některých je vidět i nervozita. „Když se daří, bývá to tady jako na diskotéce,“ přibližuje Magda, jedna z organizátorek.

Její práce prý často spočívá v podávání informací cizincům, kteří se v českém hlavním městě nevyznají. „Teď se mě někdo ptal, kde najde Karlův most,“ vysvětluje pobaveně Magda.

Poslední objednávka

Češi nakonec zápas po divoké třetí třetině zvládnou, fanzóna je tedy logicky plná úsměvů. „Letos to cinkne,“ křičí na reportéra blaženě po zápase Martin.

Počasí celou dobu přeje, lidé se opravdu baví jako na letním festivalu, někde se tančí, jinde popíjí, hodně Čechů se ale přesouvá domů nebo na zahrádky, naopak přichází více Švýcarů a Britů, kteří spolu hrají večerní zápas.

I oni se prý často setkávají s prodejci lístků, kteří jsou i na středečním dvojzápase před arenou nebo ve fanzóně. „Prodám dva lístky na večerní zápas, manželka nemůže jít a sám nechci,“ hlásí do hloučku muž. Nikdo se o ně nehlásí a prodejce tak zklamaně pokračuje dál.

Také během druhého zápasu panuje v prostoru před halou dobrá atmosféra. Přestože už není takové teplo, lidé nadále fandí, slyšet jsou především Švýcaři, jejichž tým brzy vede o dva góly. „Vidím to na finále,“ říká sebevědomě fanoušek Christian, který je od hlavy až k patě oblečený do „švýcarského“.

Chodíte během mistrovství světa v hokeji do fanzóny? celkem hlasů: 50 Ano, k hale do té pražské nebo ostravské, je to tam výborné 10 %(5 hlasů) Chodím i do jiných fanzón (zahrádky s projekcí), kvůli atmosféře 16 %(8 hlasů) Nechodím, stačí mi „jen“ projekce v hospodě, nebo doma 74 %(37 hlasů)

Třebaže zápasy často končí až pozdě večer, na rušení nočního klidu si podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského lidé nestěžují.

„Jsou to za celé mistrovství jednotky případů,“ informuje mluvčí. Je to zřejmě i proto, že stánky s pitím zavírají kolem třičtvrtě na deset. „Poslední objednávka,“ vyvolává barman. Samotná fanzóna končí se závěrem večerního zápasu, což bývá před 23. hodinoiu.

Naprostá většina se po konci zápasu rozprchává do metra a na tramvaj, malé skupinky ještě míří do libeňských hospod, které prý využily hokejové horečky a dočasně zdražily pivo. „Nám to nevadí, my to ještě musíme jít rozebrat,“ loučí se poslední fanoušci.