Pivo za stovku a žádný kravský zvonec! Hokejové fanzóny před stadiony ožily

První stovky nedočkavých fanoušků začaly do pražské fanzóny proudit hned po jejím otevření. Kolem haly s nápisem Welcome to the heart of the game (Srdce do hry) procházeli zahraniční příznivci v barevných dresech svých zemí, kteří se chystali na odpolední zápas Švýcarska s Norskem.

Mezi nimi už bylo i mnoho domácích fanoušků v dresech se státním znakem na prsou, kteří se těší na večerní zápas českých hokejistů s Finy. „Lístek na večer sice nemám, ale přijel jsem nasát atmosféru,“ řekl fanoušek v červenomodrobílém dresu Petr, který dorazil z Berouna.

Relax zónu s velkoplošnou obrazovkou, kde se také vysílají hokejové zápasy, mají i fanoušci v Ostravě, kde bylo veselo už den před začátkem turnaje.

„Slovenskoooooo, Slovenskoooooo,“ znělo pak před ostravskou arénou tři hodiny před začátkem úvodního duelu skupiny B, v němž se střetli právě Slováci s Němci. Elektrizující atmosféra!

Stovky fanoušků v dresech se houfovaly kolem stánků s pivem, rozebíralo se samozřejmě všechno kolem hokeje. „Máme to sem kousek, to jsme si nemohli nechat ujít,“ radoval se Peter Schwarz, který na duel s Německem dorazil ze Žiliny. A v samotné aréně? „My jsme tady doma!“ skandovali slovenští příznivci, až z toho naskakovala husí kůže.

Ostatně Slováci vstupenky na ostravská utkání své reprezentace vykoupili dávno před startem šampionátu. Ale když procházel uličkou mezi sedadly v obleku Uwe Krupp, německá hokejová ikona, slovenští fandové uctivě ustupovali.

Kontroly a zarážející ceny

Vstup do fanzóny u O2 Areny je zdarma. Návštěvníci však musí projít bezpečnostní kontrolou. Notebook, batoh nebo deštník jsou zakázané, jejich majitelé mohou využít úschovnu. Cena za uložení jednoho kusu je 50 korun nebo dvě eura.

Pořadatelé rozesmutnili jednoho ze švýcarských návštěvníků, kterému nedovolili vstup s velkým kravským zvoncem, typickou výbavou fanoušků týmu ze země helvétského kříže.

K dispozici ve fanzóně je také občerstvení, jehož ceny však některé domácí návštěvníky zarážejí. „Snažili jsme se dostát heslu, že do českých fanzón patří české pivo,“ uvedl prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza. Cena je 110 korun za půllitr plzeňského piva, které čepují do kelímků s vratnou zálohou 100 korun. Stejně tak 110 korun zaplatí lidé za 1,5 deci vína.

Platit lze pouze bezhotovostně. „Výsledná suma, kterou určil organizační výbor, vzešla z pečlivé analýzy u obdobných vrcholných akcí v tuzemsku i zahraničí,“ řekl Bříza. Loni diváci na světovém šampionátu dali za pivo v lotyšské Rize zhruba 150 korun, o rok dříve ve finském Tampere ještě o 70 korun víc. Při únorovém biatlonovém MS v Novém Městě na Moravě pivo vyšlo na 90 korun.

Od koncertů přes projekce po diverzitu

Promítání zápasů na velké LED obrazovce v Praze pořadatelé připravili na každý hrací den. Před nebo mezi zápasy si přítomní mohou užít hudební a dýdžejská vystoupení interpretů jako Drum For Run, Poletíme?, Eddie Stoilow, Pilot, Metallica Beroun, Nonalis, DJ Roxtar, Portless, Jamaron, ABBA World Revival, Red Hot Chilli Peppers Revival nebo Queens of Bohemia. Program ve fanzóně doplní také setkání s hokejovými legendami nebo show oficiálních maskotů – králíků Boba a Bobka.

V oficiálním obchodu se suvenýry si návštěvníci mohou zakoupit puk, dres, maskoty nebo jiný upomínkový předmět ze šampionátu. Zájemci se také mohou věnovat různým dovednostním hrám a kvízům. Nechybí ani charitativně zaměřené akce.

Například Coca-Cola v jedné z nich upozorňuje na téma diverzity v hokeji s jeho mužskými a ženskými týmy i para hokejem. Za každý gól, který český tým střelí, daruje společnost finanční obnos deset tisíc korun na podporu českého para hokeje. Ambasadory projektu jsou bývalý brankář Ondřej Pavelec, útočnice Kateřina Mrázová a levé křídlo české para hokejové reprezentace Zdeněk Krupička.