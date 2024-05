Ani vás nepustí do haly. Podvodů při prodeji lístků na MS v hokeji přibývá

Mistrovství v Praze Hokejové mistrovství, jež se do Česka vrací po devíti letech, začíná v pátek 10. května. Národní tým do něj vstoupí v úvodním dnu proti Finsku (20.20). Turnaj vyvrcholí v neděli 26. května bojem o medaile. Vstupenky na všechny české zápasy už jsou vyprodané (stály od 1 990 do 3 290 korun). K dispozici zůstávají klání ve čtvrtfinále, semifinále a finále a některé ze skupinových duelů. Nejlevnější vstupenky vyčíslili organizátoři na takzvané „family games“ a pohybují se v rozmezí 190 a 390 korun, případně na střetnutí outsiderů. Za atraktivnější utkání však fanoušci zaplatí minimálně 890 korun, a to za místa do nejvrchnějších pater arény, nejdražší vyjdou diváky na 1 490 Kč.