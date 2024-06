Nároďáku fandím vždy. Schick i Souček mají rádi Okresní přebor, říká Leoš Noha

Jako kluk jste hrál fotbal závodně, ale v Okresním přeboru jste u mužstva Slavoje Houslice dělal jenom zdravotníka. Nebylo vám líto, že jste si s kolegy nezakopal?

Já si s nimi trochu zahrál o pauzách, ale za moc to nestálo, protože jsem během natáčení pořád chodil v kanadách.

V jednom díle jste ale musel i vy nastoupit na hřiště a podle scénáře jste byl hrozné dřevo. Hrálo se vám to snáz, než kdybyste měl předvádět technické finty?

Naopak, dělalo mi problém předstírat, že fotbal vůbec neumím. Přitom jsem ho kdysi hrával celkem dobře. Jako kluk jsem byl docela nadaný na různé sporty. Když jsme v televizi viděli mistrovství světa v hokeji, vytáhli jsme hokejky, když dávali tenis, vyběhli jsme ven s raketami, ale nejčastěji jsme hráli fotbal, k němu potřebujete jenom mičudu. Dotáhl jsem to do dorostu, hrával jsem za rodné Ústí nad Labem, ale pak jsem toho nechal.