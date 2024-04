Plzeňští hokejisté mají nového centra. Z Hradce získali Lalancetta

„Nutně jsme potřebovali centra. V uplynulé sezoně jsme s tím měli problém, že jsme jich měli málo. Christophe je ryzí centr, dlouho jsme ho v Mountfieldu sledovali. Měl by to být ten správný kluk, kterého potřebujeme,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák, který už ale v Plzni působit nebude. Od 1. května se oficiálně přesune do Mladé Boleslavi. „Naši ligu zvládá již tři roky po sobě a měl by tedy zastat pozici v prvním nebo druhém útoku,“ dodal.

Lalancette přišel do extraligy v roce 2019 ze Slovenska a za Hradec Králové ve třech sezonách odehrál včetně play off 180 zápasů, v nichž vstřelil 34 branek a přidal 55 asistencí.