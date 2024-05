Nehoda mě zocelila, díky ní zvládám rány ještě lépe, říká MMA bojovnice

Vzpomenete si, co jste dělala 10. listopadu 2021?

Zdálo se, že to bude den jako každý jiný. Probíhal úplně obyčejně. Jela jsem vlakem z Krnova na trénink. V té době jsem ještě trénovala v Ostravě. A pak jsem se vracela zpátky. Většinou jsem přijížděla domů v deset hodin večer, ale občas se mi povedlo skončit dřív. I tehdy. Bylo asi půl osmé, když jsem přecházela po přechodu přes silnici a srazilo mě auto. Řidič přejel velkou rychlostí z pruhu do pruhu. Prý si mě nevšiml, protože telefonoval. Najel přímo do mě, a ještě mě s sebou dál táhl asi dvacet metrů.

Nad tím, co jím, vůbec nepřemýšlím. Diety nemám ráda. Když nemám cukr, mám nervy a nejde mi to ani na tréninku. Potřebuji sladké. Vím, že jím špatně, ale váhu mám dobrou. Většinou stejně zápasím jenom s těžšími.