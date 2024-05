VIDEO: Jak vidí EU maturanti? Do Unie se už narodili, cení si cestování

Slavíme výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Nabízí se otázka, jak tuto instituci vnímají mladí lidé, kteří neznají nic jiného, do České republiky jako součásti EU se totiž už narodili. Zeptali jsme se proto, co pro ně znamená členství v Unii a v čem vidí její přínos.

Většina dotazovaných se shodla na důležitosti EU jak pro ně samotné, tak pro Českou republiku. Jako největší výhoda členství se často objevovala bezpečnost nebo ekonomický přínos. „Pro mě je EU naprosto klíčová, myslím si, že bychom bez ní bychom finančně nemohli vůbec fungovat. Česká republika by bez ní ani nyní nemohla existovat,“ uvedla jedna z procházejících studentek.

„Evropská unie má pro Česko bezpečnostní a ekonomický význam, občas se rozchází zájem EU a našeho státu, ale od toho roku 2004 nám pomáhá,“ řekl o přínosech další z dotazovaných.

Za další pozitivum uvedli studenti levné cestování a studium, konkrétně například program Erasmus, který EU poskytuje pro vysokoškolské studenty.

Ne všichni se také k Evropské unii vyjadřovali pozitivně. „EU byla na začátku dobrý projekt, ale v současnosti už tomu tak není, bohužel má na nás spíše negativní dopad. Za problém považuji hlavně liberální agendu, kterou nám vnucují, například LGBT, radikální feminismus a podobně,“ vyjádřil se další z respondentů.

Mezi současnými osobnostmi evropské politiky, které mladé lidi zaujali, zaznělo například jméno europoslance za TOP 09 Luďka Niedermayera, či Ursuly von der Leyenové, která vede Evropskou komisi.

K volbám plánuje jít většina

Na otázku, zda půjdou volit v červnových volbách do Evropského parlamentu, odpovídali mladí lidé většinou pozitivně. Hlasy by ale hodili různým kandidátům. Vícekrát zazněla podpora pro hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Další by podpořili Zelené, ale i KSČM či SPD. Někteří ale ještě nejsou rozhodnutí, koho nakonec podpoří, plánují však přijít volit.

„Je za mě špatné, pokud v politice rozhodují lidé, kteří v životě nedělali praxi,“ uvedl ke svým preferencím v kandidátech jeden ze studentů.