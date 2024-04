KOMENTÁŘ: Po dvaceti letech v EU je načase skončit naši hru s Evropou

Jako ministr zahraničních věcí jsem nesl odpovědnost za kampaň v referendu o vstupu do Evropské unie a byl jsem ministrem i v den vstupu do Unie. Byla to unikátní doba naplnění naší a evropské ambice být v tomto evropském společenství.

Od vstupu uplyne ve středu dvacet let. To je pro tak proměnlivý kontinent, jakým je Evropa, dost dlouho. Dvacet let je dobrý úsek dějin pro jistou reflexi. Nabízím svůj pohled.