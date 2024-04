GLOSA: Ukřižování svatého chcimíra Cyrila. Lidovci hledají vnitřního nepřítele

Co tak strašného bývalý dvojnásobný lidovecký předseda udělal? Co ukradl, nebo koho zabil? Nikoliv, pouze se prý „jeho aktivity dlouhodobě neslučují s politickým směřováním strany“. Jistě, za minulé vlády Svoboda z opoziční KDU-ČSL radil premiéru Babišovi z hnutí ANO, což není úplně standardní. Ale činil tak jako řadový člen své strany a výhradně v mezích své odborné, zahraničněpolitické kompetence. A nikdy mu to jeho KDU-ČSL oficiálně nevytkla.

Příznačné je, že návrh na Svobodovo vyloučení přinesl na jednání lidoveckého předsednictva Petr Hladík, brněnský šíbr, zapletený do tamní korupční bytové kauzy. Dnes ale jeden z hlavních aspirantů na nového šéfa strany.