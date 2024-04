Vyjádření Svobody mnohdy obhajovala kroky Putinova režimu, říká Jurečka

Byl názor předsednictva v této věci jednomyslný?

Vy už mě znáte, takže nekomentuji otázky hlasovacích poměrů. Ale byl výrazně většinový.

Sám jste podporoval usnesení, které jste přijali?

Já sám jsem přesvědčen, že výroky a mediální výstupy Cyrila Svobody v posledních letech nepomáhají obrazu KDU-ČSL. Totéž třeba i moment, kdy se KDU-ČSL rozhodla býti opoziční stranou, a Svoboda se stal poradcem tehdejšího premiéra Andreje Babiše.

Když to udělal, osobně jsem s ním tenkrát hovořil a říkal jsem, že ten krok nepovažuji za dobrý. Nicméně v tomto jsme spolu nesouhlasili. Svoboda se takto rozhodl. Já myslím, že to prostě nejsou dobré postupy, a to je celé, co k tomu mohu říci.

Usnesení dává Cyrilu Svobodovi nějakou šanci, jak se může zachovat, aby se zdržel nějakého chování, které mu vyčítáte. Nicméně vy sám budete hlasovat pro vyloučení pana Svobody ze strany, nebo jej navrhnete? Či to necháte na pana Hladíka?

Není to na pana Hladíka, je to věc celostátního výboru, který určitě tu otázku bude probírat. Já se chci se Svobodou potkat mezi čtyřma očima. Svůj názor jsem vyjádřil už před těmi zhruba šesti roky, kdy se stal oficiálním poradcem tehdejšího premiéra Andreje Babiše, a já jsem s tím krokem nesouhlasil. Myslím, že jeho rozhodnutí ničemu neprospělo. V tento okamžik jsem připraven, mohu mu své osobní výhrady říci do očí.

Preference vaší strany se pohybují kolem 3 procent, některé průzkumy vám dávají ještě dokonce nižší. Myslíte si, že tyto vnitřní boje pomáhají zvýšit kredit vaší strany u voličů, anebo že vás to může spíš poškodit?

Tato věc vůbec nesouvisí s otázkou preferencí KDU-ČSL v posledních měsících. Tuto věc jsme řešili opakovaně v minulosti. Vyjádření a stanoviska Cyrila Svobody, především k otázkám zahraniční a bezpečnostní politiky, a jeho stanoviska, která mnohdy do určité míry obhajovala třeba kroky Putinova režimu, jsou v rozporu s pohledem KDU-ČSL na bezpečnostní a zahraniční otázky.

Od toho jsme v minulosti jasně veřejně distancovali. V posledních dvou týdnech nastaly nové okolnosti, a proto se o tom tématu znovu mluví, ale to není teď blesk z čistého nebe.

Přizvali jste pana Svobodu na jednání předsednictva, kde jste řešili, jakého jednání se má zdržet?

Z logiky věci a z logiky našich stanov je člověk, o jehož vyloučení se rozhoduje, vždycky přizván na jednání celostátního výboru.