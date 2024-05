Oroduje za psychology ve sportu. S nápadem vyhrála studentskou soutěž

„Bohužel v Česku chybí zastoupení sportovních psychologů. My, kteří máme psychologii vystudovanou, už se v oblasti sportu musíme dovzdělávat sami,“ uvedla Matějčková, absolventka psychologie, na úvod své prezentace.

Projekt vznikl na základě jejích vlastní zkušeností. Jeho ambicí je, aby byl v budoucnu v každé sportovní organizaci zastoupen i sportovní psycholog. Sama Matějčková působí jako sportovní psycholožka v Dukle Praha. Její vidinou je mimo jiné i ulevit přetlaku klasických psychologů. „Sportovce totiž nejvíc trápí nervozita a stres. Ale sport je většinou jen zprostředkovatel psychických problémů, které pramení odjinud,“ dodává vítězka třetího ročníku studentské soutěže.

Část výhry chce použít na své další vzdělání, zbytek pak poputuje do Asociace psychologů sportu (APS), která sdružuje odborníky z oblasti psychologie sportu v České republice. „Díky výhře bych mohla realizovat projekt, ale i různé konference v rámci APS,“ dodává Matějčková.

Druhé místo si odnesla Barbora Vosátková za projekt Kurz biohackingu. Následoval Jan Štejnar s Cestou za snem. Do finále studentské soutěže se dále probojoval i Jan Fiala (projekt Hýbejme se s Kájou), Martina Začalová (aplikace Chytni to) a Lukáš Nowak s kolegou Ondřejem Novákem (Hrazdy slouží všem). Finalisté se sjeli hned z několika českých univerzit.

„Mám radost ze spolupráce s jinými univerzitami a fakultami, kde se zaměřují na podobné obory jako u nás na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS). Za to jsem moc ráda,“ řekla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. „Akce, kde se pohyb dostává do centra dění, a ještě s podporou akademické obce, jsou velmi důležité,“ doplnila.

Měníme svět pohybem

Letošní ročník studentské soutěže byl již třetím v pořadí, přesto byl v něčem speciální. „Co se týče účastníků, jsem rád, že projekt, který začal na FTVS, se progresivně rozšiřuje. V předchozích ročnících se účastnili pouze studenti FTVS UK, pak celá univerzita a nyní už jsou to i studenti z ostatních vysokých škol v Česku. A to je, myslím si, skvělý krok. Ukazuje to, že jdeme dobrým směrem,“ vysvětlil děkan fakulty Miroslav Petr.

Také dodal, že jako děkan FTVS bude za tímto důležitým projektem vždy stát. „Soutěž bychom ale nemohli uspořádat bez Balance Clubu Brumlovka,“ dodal směrem ke generální manažerce tohoto fitness centra, Petře Tyrpeklové.

„Z letošních prací jsem nadšená a primárně vítězným projektem. Jeho vítězka chce podporovat, aby každá sportovní organizace měla svého sportovního psychologa. A to je téma velmi důležité,“ dodala Tyrpeklová.

Projekt Měníme svět pohybem vybírá nejlepší studentské nápady z oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit. V letošním roce se mohli zúčastnit studenti a studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů všech vysokých škol České republiky.