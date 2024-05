Česko oslavilo koncertem v pražském Rudolfinu dvacet let od vstupu do EU. A premiér Petr Fiala z ODS přednesl projev o jejím stavu. Nebylo to poprvé, co o Unii hovořil.

„Kdekdo se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty. Znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, na úrovni Bruselu selhává,“ řekl kromě jiného Fiala.