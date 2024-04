Klaus promluví o dvacátém výročí vstupu do EU. Vydá se opět i na Blaník

Exprezident Václav Klaus vystoupí při příležitosti dvacátého výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Klaus ještě jako premiér v lednu 1996 v Římě za předával přihlášku do EU a byl o sedm let později v Aténách i u podpisu smlouvy o přistoupení. S postupem času se z Klause ale stal jeden z nejostřejších kritiků podoby EU.