Von der Leyenová s kampaní navštívila Prahu, na Národní třídě si natočila pivo

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v souvislosti s předvolební kampaní Evropské lidové strany na několik hodin přijela do Prahy. Sešla se s politiky z koalice Spolu a se zástupci firem z obranného průmyslu. S politiky jednala na neformálním obědě na pražské Kampě a za zájmu kolemjdoucích pak přešla přes Karlův most do výčepu U Rarášků. Odpoledne ji na Hradě přijal prezident Petr Pavel.