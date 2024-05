Poslanci budou řešit ostrý výrok člena Rady ČT Veselého vůči Vášáryové

Právě to je podle zákona jeden z možných důvodů pro odvolání z osmnáctičlenné Rady ČT, která volí ředitele veřejnoprávní televize a dohlíží i na její hospodaření.

„Milá slavná Vášáryová, ty spodino, já Ti ze srdce přeju, aby Ti mráz roztrhnul p*del. Já jsem si téhle žvanivé paničky nikdy moc nevážil,“ řekl Veselý ve svém pořadu Xaver live.

„Ten výrok, pokud tak zazněl, je za čarou,“ řekl šéf poslanců ODS Marek Benda.

„Jeho vystoupením se bude zabývat mediální výbor a pak i Poslanecká sněmovna,“ řekl ve Sněmovně o členovi Rady ČT Lubomíru X. Veselém šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. To potvrdil i Benda.

„Kdokoli je ve veřejné funkci, ve funkci člena Rady ČT, neměl by se takto vyjadřovat,“ uvedl šéf poslanců STAN Josef Cogan.

Poslance k tomu, aby Sněmovna výrok Veselého řešila, na sociální síti X vyzval exministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který se Vášáryové zastal.

„Pokud si tento člen Rady ČT smí tohle dovolit vůči přední dámě československé kultury a slovenské diplomacie a veřejného života a neponese za to žádné následky, bude Rada ČT a všichni její volitelé k smíchu. A k nevolení,“ napsal Kalousek.

Nevím, kdo to je, podivila se Vášáryová slovům člena Rady ČT

Slova člena Rady ČT udivila Vášáryovou. „Já nevím, kdo to je. Ani nevím, co řekl a jak se jmenuje. Nečtu to, ani se to ke mně nedostane. Padesát let bych musela reagovat na lidi, co si vezmou do úst mé jméno a snaží se tím zaujmout. Nemám čas se tím zabývat a nebudu se tím zabývat,“ řekla iDNES.cz Magda Vášáryová.

Jak vlastně Veselý dospěl ke svým slovům na její adresu? Vrátil se po neúspěšném atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica v Handlové k tomu, jak Vášáryová komentovala výsledek slovenských parlamentních voleb.

„Budeme se muset podívat, kolik procent voličů je vlastně fašistů, neofašistů, neonacistů,“ komentovala totiž Vášáryová vítězství Ficovy strany SMER. „To, že pan Robert Fico a jeho okolí, což jsou takoví už vyčichlí lidé, lidé, kteří tam jsou už dlouho, třicet let, už víme, že od nich nemůžeme nic čekat, nic, co by bylo pozitivní pro moderní Slovensko. Uvidíme, nakolik se tito lidé ztotožnili s hledáním voličů mezi těmi nesystémovými nebo dokonce vyslovenou spodinou,“ řekla Vášáryová v rozhovoru pro Novinky.

Člena Rady ČT Veselého se proto ve Sněmovně zastal předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. „Řekla o občanech, že je to spodina, a o voličích SMERu,“ kritizoval Vášáryovou předseda SPD.