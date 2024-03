Český premiér Petr Fiala do odvolání zrušil společné zasedání české a slovenské vlády. Důvodem jsou velmi odlišné názory Roberta Fica a jeho ministrů na válku na Ukrajině a na Rusko. Bylo to podle vás adekvátní gesto?

Je to velice sofistikované, elegantní diplomatické gesto. Není to nic dryáčnického, jen naznačení: „Přátelé, jste na špatné cestě, rychle se vraťte.“

Robert Fico je alkoholem poznamenaný člověk. A navíc je to populista. Zítra může říkat něco jiného.