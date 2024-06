Výbor bude řešit odvolání Xavera Veselého z Rady ČT, sprostě urazil Vašáryovou

Na zasedání výboru se bude řešit, zda Veselý svým výrokem narušil závažným způsobem důstojnost funkce člena rady. Právě to je podle zákona jeden z možných důvodů pro odvolání z osmnáctičlenné Rady ČT, která volí i odvolává ředitele veřejnoprávní televize a dohlíží i na její hospodaření.

„Milá slavná Vášáryová, ty spodino, já Ti ze srdce přeju, aby Ti mráz roztrhnul p*del. Já jsem si téhle žvanivé paničky nikdy moc nevážil,“ řekl Veselý ve svém pořadu Xaver live.

Stalo se tak krátce po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica a Veselý tímto způsobem reagoval na starší slova Vašáryové pronesená po loňských parlamentních volbách na Slovensku. Tehdy mimo jiné řekla: „Uvidíme, nakolik se tito lidé ztotožnili s hledáním voličů mezi těmi nesystémovými nebo dokonce vyslovenou spodinou.“

Veselý se za svůj výrok, po němž řada politiků zejména z vládního tábora začala volat po jeho odvolání, omluvil. „Byla to ode mě velká chyba, měl jsem použít jinou metaforu, říct to jinak, nemusela zaznít žádná vulgarita. Člověk má fungovat tak, že když udělá chybu, má se umět omluvit. Tímto se chci paní Vášáryové omluvit, měl jsem to říct jinak,“ pronesl Veselý.

Jeho původní vyjádření zkritizoval například bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Pokud si tento člen Rady ČT smí tohle dovolit vůči přední dámě československé kultury a slovenské diplomacie a veřejného života a neponese za to žádné následky, bude Rada ČT a všichni její volitelé k smíchu. A k nevolení,“ napsal Kalousek.

Veselého chování odsoudili také zástupci současné vládní koalice, kteří avizovali, že se budou zabývat jeho odvoláním z Rady ČT. Od opozičních ANO a SPD se naopak Veselému dostalo zastání.