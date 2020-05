Poslanci volí členy Rady ČT. Mezi kandidáty je i známý moderátor Xaver Veselý

Už v březnu do Rady České televize poslanci zvolili bývalého šéfa zpravodajství ČT Romana Bradáče, bývalého viceguvernéra České národní banky Pavla Kysilku a exposlance za ČSSD a bývalého hokejového reprezentanta Jiřího Šlégra.

Volba měla dramatickou předehru. Vedení televize šokoval e-mail, který poslancům rozeslal šéf volebního výboru Stanislav Berkovec za ANO. Zveřejnil ho web Info.cz. Berkovec doporučil, koho mají poslanci volit a koho ne, a to podle vztahu k šéfovi ČT či Milionu chvilek pro demokracii. Opozice ho kvůli tomu vyzvala k rezignaci.



Berkove k tomu řekl, že v soukromé korespondenci napsal svůj soukromý názor a omluvil se za to, že svůj soukromý názor sdělil někomu dalšímu. Řekl, že při nejbližší příležitosti nabídne svou funkci k dispozici. To se ale nestalo. Vypukla pandemie koronaviru, vláda vyhlásila nouzový stav, který trval až do 17. května, a když už se poslanci mimořádně sešli, řešili hlavně vládní protikoronavirová opatření.