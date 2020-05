Televizní i rozhlasová rada jsou stále bez vedení, čekají na nové členy

Novými místopředsedy Rady Českého rozhlasu jsou publicista Tomáš Kňourek a někdejší šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka Miroslav Dittrich. V tajné volbě pro ně podle Médiáře ve středu hlasovalo všech sedm radních. Volbu předsedy radní odložili a čekají na obsazení dvou volných křesel.

Bývalý novinář Dittrich byl jako jediný nominován i na předsedu. „Mě těší, že návrh padl, ale přijal bych ho, až bude mandát silnější,“ odmítl podle serveru nominaci s odkazem na dvě neobsazená místa v radě.

Dittrich je od března pověřen řízením rady , to mu zůstane do volby nového předsedy, případně do 30. září. Stejně jako v minulých dvou letech bude navíc podle serveru zastávat pozici mluvčího rady.

Členy Rady Českého rozhlasu jsou kromě Dittricha a Kňourka lékař Petr Arenberger, herec a bývalý ministr kultury za ČSSD Vítězslav Jandák, textař Jan Krůta, herec Zdeněk Mahdal a v březnu čerstvě zvolený galerista Marek Pokorný. V půli května pak skončil mandát radnímu Ivanu Vodochodskému. A ještě jedno místo zůstává volné.

Ani členové Rady České televize na středeční schůzi nevybrali nové vedení, proto rada dál zasedá bez předsedy a dvou místopředsedů. Jejím řízením je pověřen místopředseda Jaroslav Dědič. „Vyčkáme termínu 27. května, kdy je avizována dovolba členů rady,“ vysvětlil podle Médiáře Dědič.

Poslanci do Rady České televize začátkem března zvolili bývalého šéfa zpravodajství ČT Romana Bradáče, bývalého viceguvernéra České národní banky Pavla Kysilku a exposlance za ČSSD a bývalého hokejového reprezentanta Jiřího Šlégra. Tři místa však zůstávají neobsazena.