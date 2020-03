Rozruch před volbou Rady ČT. Dvořáka šokoval e-mail šéfa volebního výboru

„Tento kandidát dlouhodobě a velice aktivně pracuje proti ANO. Není žádný důvod domnívat se, že v RČT tomu bude jinak. V RČT bude zastupovat výhradně zájmy P. Dvoráka a M. Ch. (Milion chvilek pro demokracii - pozn. redakce),“ napsal třeba Berkovec o Michalu Klímovi.



Klíma, který měl největší podporu při hlasování ve volebním výboru, prošel manažerskými pozicemi ve více médiích a nyní je členem správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a je předsedou správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu.



Nedoporučuje ani filmového kritika a teoretika Zdeňka Holého, politického komentátora Martina Schmarcze, auditora Stanislava Staňka či rektora Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku Gabriela Švejdu.



E-mail poslancům označil za šokující šéf ČT Petr Dvořák. „Naprosto popírá roli Rady ČT jako garanta nezávislosti a objektivity média veřejné služby. Naopak ji přeměňuje ve skupinu snadno ovlivnitelných lidí, kteří budou prosazovat pouze konkrétní politické zájmy,“ uvedl Dvořák.

Počínání šéfa volebního výboru podle Dvořáka navrací společnost do doby, kdy se odborníci kádrovali podle toho, s kým se stýkají. „Pokud takovýto postup prosazuje předseda výboru, který odpovídá za mediální legislativu a kontrolu médií, zásadně to nabourává důvěru v jeho činnost,“ uvedl Dvořák.

Jurečka: ANO by se od počínání Berkovce mělo distancovat

„Nemůže být kandidát posuzován podle toho, co to může přinést hnutí ANO,“ řekl ve středu ve Sněmovně předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Z vedení vládního hnutí by měl podle něj zaznít jasný distanc od Berkovcova počínání, že jde jen o Berkovcovu osobní aktivitu.

Berkovec se odmítl k e-mailu pro Info.cz vyjádřit. „Pokud jste se dostali do jakéhokoli soukromého mailu, jde o porušení tajemství dopravovaných zpráv,“ varoval před spácháním trestného činu. V e-mailu doporučuje například volbu bývalého šéfa zpravodajství ČT Romana Bradáče, bývalého šéfa ČT Brno Marka Hladkého, ekonoma Vladimíra Pikory a bankéře a šéfa dozorčí rady Českých drah Pavla Kysilky.

Na žádost šéfa poslanců ODS a prvního místopředsedy strany Zbyňka Stanjury vymezili poslanci na volbu členů Rady ČT a Rady Českého rozhlasu více času, než je pro volby ve Sněmovně obvyklé. A komunisté již nahlásili, že si před volbou, která začne v pravé poledne, vezmou půl hodiny na poradu klubu.

Sněmovna bude vybírat šest členů 15členné televizní rady a dva členy devítičlenné rozhlasové rady. V případě televizní rady postoupilo do finále osmnáct kandidátů. Dva rozhlasové radní budou poslanci vybírat z šesti finalistů.