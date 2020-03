Do Rady ČT by měla proklouznout Lipovská, Xaver Veselý nejspíš ne

MF DNES mezi dobře informovanými zdroji z jednotlivých poslaneckých klubů zjišťovala, kdo všechno z osmnáctky kandidátů má největší naděje na úspěch.

Z dvojice nejkontroverznějších kandidátů – moderátora Luboše Xavera Veselého a ekonomky Hany Lipovské – má podle informací MF DNES velkou šanci uspět jen druhá jmenovaná. Nehledě na to, že proti kandidátce České biskupské konference protestovala skupina senátorů či třeba předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Že se se zvolením Hany Lipovské, která je spolupracovnicí bývalého prezidenta Václava Klause, počítá, potvrdily pod podmínkou anonymity zdroje z poslaneckých klubů vládnoucího ANO i sociálních demokratů. Naopak Luboš Xaver Veselý by se měl ocitnout mimo hru. Socialisté s ním nekalkulovali vůbec, v hnutí ANO údajně neprošel přes šéfa poslanců Jaroslava Faltýnka.

Ačkoli oficiálně kandidáty jmenují nejrůznější instituce, kluby či spolky, neoficiálně by právě dvě vládní strany měly mít mezi novou šesticí radních největší zastoupení. Sociální demokraté by podle zákulisních dohod měli do Rady ČT prosadit olympijského vítěze z hokejového Nagana a později poslance ČSSD a LEV21 Jiřího Šlégra, kterého nominoval jeho hokejový oddíl HC Litvínov.

Naproti tomu ANO by kromě Lipovské, jíž v rámci poslaneckého klubu hodně prosazoval poslanec Aleš Juchelka, mělo podpořit i Romana Bradáče, někdejšího zpravodaje ČT, který v roce 2011 kandidoval proti stávajícímu řediteli televize Petru Dvořákovi. Dále také ekonoma, někdejšího viceguvernéra České národní banky Pavla Kysilku.

I na další místo v radě si dělají nárok v hnutí ANO premiéra Babiše. Tam by se prý ale ještě mohl strhnout boj. Odborný asistent – děkan Akademie múzických umění v Praze Zdeněk Holý má podporu některých stran tzv. demokratického bloku. Ekonom Jiří Schwarz nominovaný Anglo-americkou vysokou školou, který dřív působil na Vysoké škole ekonomické v Praze, má historicky vazby na ODS. Jenže šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek prý namísto jednoho z nich prosazuje spíš Pavla Matochu. Toho oficiálně nominovali Spolek českých právníků Všehrd, Šachový svaz ČR a CES VŠEM.

Podle některých zdrojů blízkých vyjednávání o podpoře nominovaných by se právě mezi posledními třemi jmenovanými mělo rozhodnout, kdo se nakonec mezi šestici nových radních nevejde. Pokud by nakonec vypadl Schwarz či Holý, znamenalo by to, že bude nová šestice radních takřka kompletně vládne – koaliční a opozice prosadí jedno jediné jméno.

Nicméně „zaručené“ dohody uzavírané před samotnou volbou se během ní mohou ještě klidně i několikrát změnit. Jak ukázala řada tajných hlasování z minulosti, stačí drobný zádrhel a všechno může být úplně jinak. Pokud by se tak ale nestalo, je nejspíš o šestici nových radních České televize prakticky rozhodnuto už nyní.