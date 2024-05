ONLINE: PSG - Dortmund, souboj o finále LM, hosté hájí těsný náskok

Dortmund se ve své historii do finále milionářské soutěže probil dvakrát. V roce 1997 byl úspěšný a o šestnáct let později podlehl Bayernu Mnichov. Střetnutí s ním si může v případě postupu zopakovat, shodou okolností opět ve Wembley. To by ale musel mnichovský tým současně projít přes Real Madrid, první utkání skončilo 2:2, odveta se hraje ve středu.

Nejtěsnější možný náskok zajistil Dortmundu minulý týden už v prvním poločase útočník Füllkrug, jenž zužitkoval perfektní pas za obranu. Další branky už nepadly, navzdory velkému množství šancí na obou stranách.

Dortmundu se doma daří o poznání lépe než venku, kde vyhrál jediný z posledních 11 zápasů v Lize mistrů. S PSG se navíc utkal už ve skupinové fázi, ve Francii tehdy zvítězili Pařížané 2:0.

Ti budou chtít na výsledek z podzimu navázat a podruhé ve své historii se dostat až do finále. Tehdy je v něm porazil mnichovský Bayern, takže by v případě opakovaného střetnutí měli podobně jako Dortmund o motivaci postaráno.

Mimochodem, před čtyřmi lety postoupili mimo jiné přes Dortmund, tehdy to však bylo už v osmifinále. První utkání prohráli o gól (1:2), v odvetě zvítězili 2:0. Povede se jim něco podobného?

