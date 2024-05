Veselý se omluvil za urážku Vášáryové. „Reagoval jsem neadekvátně,“ řekl

Člen Rady České televize Lubomír Xaver Veselý se omluvil za svůj výrok vůči bývalé velvyslankyni v Rakousku, herečce Magdě Vášáryové. „Vzhledem k tomu, co všechno se kolem kauzy děje, co dostávám za zprávy, bych chtěl říct, že to co zaznělo směrem k paní Vášáryové, zaznělo pár hodin po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica a já jsem neadekvátně zareagoval na to staré video,“ řekl v pořadu Přísně tajné na kanále Xaver Live.

Ve zmiňovaném videu podle Xavera Vášáryová říká, že spodina volila Roberta Fica. „Sebralo mě to víc, než jsem si myslel. Byla to ode mě velká chyba, měl jsem použít jinou metaforu, říct to jinak, nemusela zaznít žádná vulgarita. Člověk má fungovat tak, že když udělá chybu, má se umět omluvit. Tímto se chci paní Vášáryové omluvit, měl jsem to říct jinak,“ vysvětlil Veselý.

„Nic to ovšem nemění na tom, že bych nikdy o nikom, o žádné skupině lidí, nemusí to být voliči zleva nebo zprava, neřekl, že to je lůza a spodina. Strašně mě to rozčiluje, nechal jsem se vyprovokovat a to byla chyba. Doufám, že když nepřijde omluva od paní Vášáryové, přijde alespoň vysvětlení, jak to s tou spodinou myslela,“ doplnil.

Veselý se minulý týden po neúspěšném atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica v Handlové k tomu, jak Vášáryová komentovala výsledek slovenských parlamentních voleb.

„Budeme se muset podívat, kolik procent voličů je vlastně fašistů, neofašistů, neonacistů,“ komentovala totiž Vášáryová vítězství Ficovy strany SMER. „To, že pan Robert Fico a jeho okolí, což jsou takoví už vyčichlí lidé, lidé, kteří tam jsou už dlouho, třicet let, už víme, že od nich nemůžeme nic čekat, nic, co by bylo pozitivní pro moderní Slovensko. Uvidíme, nakolik se tito lidé ztotožnili s hledáním voličů mezi těmi nesystémovými nebo dokonce vyslovenou spodinou,“ řekla Vášáryová v rozhovoru pro Novinky.

Člena Rady ČT Veselého se proto ve Sněmovně zastal předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. „Řekla o občanech, že je to spodina, a o voličích SMERu,“ kritizoval Vášáryovou předseda SPD.

Výrokem Xavera Veselého se bude zabývat výbor pro mediální záležitosti a pak i celá Sněmovna. „Určitě budu odvolání pana Veselého z Rady ČT navrhovat,“ uvedl pro iDNES.cz šéf poslanců TOP 09 a člen výboru pro mediální záležitosti Jan Jakob. Výbor je svolán na 6. června.