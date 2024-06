Zkusili jsme trávu, přiznali kandidáti do EU. Kokain do parlamentu podle nich nepatří

Minulý týden vyšly najevo informace o dřívějším nálezu kokainu na pánských záchodech v Poslanecké sněmovně. Moderátor Vladimír Vokál se proto v pondělní superdebatě portálu iDNES.cz kandidátů do Evropského parlamentu a některých současných europoslanců ptal, jestli někdy kokain požili.

„Jako Piráti kouří marihuanu, tak já za SPD piju pivo,“ začala jednička kandidátky koalice SPD a Trikolory Petr Mach. „Prosím?“ reagoval na osočení udiveně Pirát Kolaja. „Myslím to obecně politicky,“ mírnil vyjádření Mach.

„Marihuanu nekouřím a kokain jsem nikdy neměl,“ dušoval se Kolaja. Ostatní debatující vyzval, aby jejich strany přišly na drogový test. Piráti se podle něj testu podrobí právě z důvodu, že byli veřejně obviněni z užívání drog.

„V parlamentu mi kokain nikdy nikdo nenabízel. Možná je to tím, s jakými kolegy se bavím,“ pokračoval ve vyjádření. „Že si tam někdy někdo něco vezme, bych se nedivil.“

„I když jsem si v mládí dal občas trávu, tak na kokain jsem neměl. Teď si to v žádném případě nemohu dovolit,“ odpověděl Vondra. Na otázku, zda to nyní v europarlamentu „nefrčí“, reagoval, že o tom nic neví.

Zaorálek: Arogantní, ale způsob povzbuzení

„Slyšel jsem, že ve světě je to způsob, jak se politici povzbuzují před svými vystoupeními, dokonce i v jiných parlamentech, takže to pro mě není úplně nové. Neudivuje mě, že se u nás něco takového našlo. Sám to ale velmi odsuzuju. Je to arogantní vůči veřejnosti,“ navázal Lubomír Zaorálek kandidující za SOCDEM. Požití kokainu popřel.

Stejně tak učinila Dostálová. „Na žádnou půdu, kde se zastávají veřejné funkce, to striktně nepatří,“ pronesla.

Kateřina Konečná z koalice Stačilo! vyzvala všechny pracovníky Sněmovny, aby si na drogový test zašli.

„Drogy podle mě berou svobodu,“ komentoval Farský. „Trávu jsem zkusil dvakrát, vůbec to na mě nefungovalo. Asi jsem to špatně šlukoval, ale bylo to už 20 let zpátky,“ přiznala dvojka kandidátky.