Úřad chce zatočit se spoofingem. Podezřelé hovory operátoři nespojí

Novela všeobecného oprávnění vydaná úřadem zavádí pro hovory ze zahraničí od 1. června kontrolu označení volajícího. Na bodech určených pro propojení volání ze zahraničí do České republiky bude prováděna analýza označení volajícího účastníka v signalizační zprávě volání přicházejícího ze zahraničí. Pokud se v ní objeví označení českým číslem s předvolbou +420, tak operátor takový hovor nespojí.

„Podmínka se aktuálně nevztahuje na mobilní čísla, která se mohou nacházet v roamingu a volání ze zahraničí označená takovým číslem mohou být zcela legitimní,“ uvedla mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

Další opatření platné rovněž od začátku června primárně cílí na volání, která jsou iniciována v České republice. Stanovuje pravidla pro to, jakou informaci (telefonní číslo) může operátor vkládat do signalizační zprávy pro označení volajícího účastníka. Mělo by zajistit, aby toto označení vždy obsahovalo reálné telefonní číslo provázané s konkrétním účastníkem či službou. To má zamezit situacím, kdy je uvedený nesprávný údaj.

„ČTÚ očekává, že tato regulační opatření pro pevná čísla budou vhodně doplněna samoregulačními opatřeními na straně mobilních operátorů, která by při jejich vzájemné spolupráci měla efektivně minimalizovat útoky zneužívající česká mobilní telefonní čísla,“ dodala Meravá.

Účinnost nových opatření bude úřad průběžně vyhodnocovat.