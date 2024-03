U foťáků se blýská na lepší časy, naznačuje výsledek testu nového xiaomi

Organizace DxO Mark před časem zveřejnila výsledek testu fotoaparátu letošní novinky Xiaomi 14. To je nový špičkový model značky, který však nestojí na vrcholu nabídky – tam míří až typ 14 Ultra. Oproti němu má model 14 některé ústupky ve výbavě, včetně samotného fotoaparátu. Ten je však velmi solidní, i když za konkurencí stále trochu zaostává. Nicméně výsledek představuje oproti starším typům posun a dává naději, že by se konečně mohlo Xiaomi vyšvihnout výše i u svého aktuálního nejnadupanějšího smartphonu.

Xiaomi 14 totiž získalo v testu fotomobilů organizace DxO Mark skóre 138 bodů, což je vcelku dobrý výsledek. A především, je to třetí nejlepší výkon smartphonu Xiaomi, před ním jsou jen zmíněné Xiaomi Mi 11 Ultra a Xiaomi 13 Ultra, přičemž náskok je minimální. Dá se tedy říci, že Xiaomi 14 fotí stejně dobře jako tyto modely – a pro focení hlavním foťákem to platí obzvlášť, tam jsou rozdíly ve skóre ještě menší. Novinka na své starší sourozence ztrácí především v zoomu, nemá takový hardware jako oba starší modely. Důležité ale je, že Xiaomi 14 si v testu vede třeba o trochu lépe než předchozí špička Xiaomi 13 Pro, který má také lepší hardware pro zoom (a v něm je stále lepší). A oproti svému předchůdci, modelu Xiaomi 13, udělala novinka skok o 8 bodů vpřed – to není drama, ale je to významné zlepšení.

Smartphony Xiaomi v žebříčku DxO Mark 141 – Xiaomi Mi 11 Ultra

140 – Xiaomi 13 Ultra

138 – Xiaomi 14

136 – Xiaomi 13 Pro

136 – Xiaomi 12S Ultra

131 – Xiaomi 13T Pro

130 – Xiaomi 13

129 – Xiaomi 12T Pro

129 – Xiaomi 12 Pro

129 – Xiaomi Mi 10 Ultra

124 – Xiaomi Mi 11 Pro

123 – Xiaomi 13T

V kontextu konkurence by mělo Xiaomi ještě zabrat, ale ztráta není propastná. Model 14 je soupeřem třeba pro iPhone 15, který má v testu 145 bodů, Pixel 8 má bodů 148. A třeba letošní špičkový Samsung Galaxy S24 Ultra má v testu 144 body, běžný model S24 zatím testem fotomobilů DxO Mark neprošel, ale dá se očekávat, že by tedy skóre mohlo být podobné, jako právě u Xiaomi 14.

To celkově dává naději, že by fotoaparát špičkového modelu Xiaomi 14 Ultra měl dosáhnout v testu DxO Mark na podstatně lepší skóre a konečně by měl z trůnu fotomobilů značky měl sesadit starší typ Mi 11 Ultra. Rozdíl by měl přinést snad prostor a důraz k vyladění fotoaparátu. Zatímco letošní model Xiaomi 14 má oproti staršímu Xiaomi 13 foťák docela rozdílný (tři padesátimegapixelové snímače místo jednoho s 50 megapixely, desetimegapixelového zoomu a dvanáctimegapixelového širokoúhlého foťáku), u typu 14 Ultra se vlastně hardware na první pohled tak dramaticky neměnil: stejně jako u staršího typu 13 Ultra jsou tu čtyři padesátimegapixelové fotoaparáty.

Starší Xiaomi 13 Ultra přitom patřilo k průkopníkům mezi smartphony s jednopalcovým senzorem hlavního fotoaparátu (ten už měl o rok dříve i typ 12S Ultra, ale Xiaomi bylo z velkých výrobců první s takovým čipem) a ukazuje se, že se výrobci musejí s tímto čipem trochu naučit pracovat. Xiaomi u typu 14 Ultra trochu vylepšilo optiku, ovšem soustředit se firma mohla právě na softwarové ladění foťáku. Jsme zvědavi, jak to tedy s tímto modelem v případném testu dopadne, mohlo by to být konečně docela zajímavé.